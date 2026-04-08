‘에어페어 2026’ 참가 MOF 소재 적용 필터 기술 공개 미세기공 구조로 적은 양으로 넓은 표면적 구현 유해가스·냄새 강력 흡착 신소재 이 필터 탑재 LG 퓨리케어, 최대 축구장 11.7개 표면적 오염 제거

[헤럴드경제=박지영 기자] LG전자가 노벨화학상 핵심 물질을 활용한 차세대 필터 기술과 공간 맞춤형 공기질 관리 설루션을 선보인다.

LG전자는 8일부터 서울 삼성동 코엑스에서 열리는 ‘에어페어 2026’에 참가, 혁신 기술을 적용한 공기질 관리 설루션을 대거 선보인다.

이번 전시에서 LG전자는 노벨화학상 수상 핵심물질이자 대한민국 10대 기술로 선정된 금속유기골격체(MOF) 소재를 적용한 필터 기술을 선보인다. MOF는 미세기공 구조로 적은 양으로도 넓은 표면적을 구현, 유해가스와 냄새를 강력하게 흡착하는 신소재다.

MOF를 적용한 M7 필터가 탑재된 ‘LG 퓨리케어 AI 오브제컬렉션 360° 공기청정기 M7’은 최대 축구장 11.7개(8만4000㎡) 규모에 달하는 표면적에서 오염물질을 제거할 수 있다. 공기와 닿는 면적이 넓어, 공기 속 유해가스나 오염물질을 더 많이, 더 효과적으로 붙잡을 수 있다.

미세먼지부터 극초미세먼지, 유증기 등 먼지 4종과 TVOC, 포름알데히드, 암모니아 등 유해가스 3종을 포함해 총 8가지 오염원을 감지·제거한다.

LG전자는 천장 설치형 ‘LG 퓨리케어 시스템 공기청정기’도 처음 공개한다. 바닥 공간을 차지하지 않아 거실뿐 아니라 드레스룸 등 협소한 공간에서도 활용 가능하며, 환기 시스템과 연동해 오염물질을 외부로 배출한다. 기본 필터 외에도 새집증후군, 항알러지, 유증기 등 기능성 필터를 선택 적용할 수 있다.

이와 함께 소형 공기청정기 ‘LG 퓨리케어 에어로미니’와 벽 밀착형 ‘LG 퓨리케어 AI 오브제컬렉션 월핏’ 등 공간 특성에 맞춘 제품 라인업도 소개한다. 해당 제품들은 가정은 물론 카페 등 상업 공간에서도 효율적인 공기질 관리가 가능할 것으로 기대된다.

이 밖에도 LG전자는 전시장에 거실, 침실, 욕실 등을 재현해 공기청정기, 가습기, 에어컨, 욕실 환기 시스템 ‘LG 퓨리케어 바스에어시스템’ 등 다양한 냉난방공조(HVAC) 설루션을 함께 선보인다. 에너지 효율 1등급 상업용 스탠드 에어컨 ‘LG 슈프림 플러스’도 공개된다.

모든 제품은 LG ThinQ 앱과 연동해 실내 공기질을 실시간으로 확인하고 원격 제어할 수 있다.

이재성 LG전자 ES사업본부장 사장은 “어느 공간에서든 공기질을 쾌적하게 관리하는 공간 맞춤형 에어케어 솔루션을 지속 강화해 고객들에게 차별화된 경험을 제공할 것”이라고 말했다.