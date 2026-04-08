여의도 등 축제 지역, 지난 주말 총 44.9TB 기록 방문객 50대 이상 31%, 데이터 사용량 20대 29% ‘스파이더’ 네트워크 안정성 및 효율성 강화

[헤럴드경제=고재우 기자] SK텔레콤은 인공지능(AI) 기반 코어 네트워크 관제 시스템을 적용해, 벚꽃 축제에서 안정적인 통신 서비스를 제공했다고 8일 밝혔다.

석촌호수, 여의도 등 주요 지역에서 동시에 진행된 벚꽃 축제에서 SKT는 AI를 활용한 선제 대응으로, 대규모 인파 속에서도 통신 장애 없이 원활한 서비스를 지원했다. 해당 지역에서는 지난 주말에만 총 44.9TB의 모바일 데이터가 사용됐다. 이전 주말 대비 1.5배 수준이다.

1TB로는 약 20만장의 사진(1장당 5㎆, 스마트폰 12~16MP 일반 촬영 기준) 전송 또는 약 400시간의 영상(1시간당 2.5㎇, 1080p Full HD 기준) 스트리밍이 가능하다. 이를 감안하면 약 898만장의 사진을 전송하거나, 약 1만7960시간 영상 스트리밍을 할 수 있는 데이터가 사용된 것이다.

세부적으로 트래픽이 가장 많았던 날은 지난 4일이었다. 석촌호수 15.91TB, 여의도 7.3TB에 달했다. 여의도는 지난 5일(8.5TB) 데이터 사용량이 더 많았다.

4일부터 5일까지 축제에 참여한 가입자 연령대는 50대 이상이 31%로 가장 많았다. 다음으로는 20대, 30대, 40대, 10대 순이었다. 반면 연령대별 데이터 사용 비율은 20대가 29%로 가장 높았다. 이후 30대, 40대, 50대 이상, 10대 순이었다. 주요 앱별 트래픽 순위는 유튜브가 가장 많았다. 이어 인스타그램, 네이버, 페이스북 순으로 집계됐다.

특히 축제 기간 통신 서비스 제공에는 AI 기반의 ‘스파이더’ 시스템이 큰 역할을 했다는 게 SK텔레콤 설명이다. 스파이더는 SKT의 AI 플랫폼을 활용해 개발된 시스템이다. 코어 네트워크의 전 장비를 통합 관제하고, 알람 및 통계 데이터를 자동 분석한다. 여러 통신 장비별로 분리된 관제 시스템을 통합해 효율성을 높인 게 특징이다. AI를 활용한 이상 징후 탐지와 신속한 조치 방안 추천 등으로 네트워크 안정성을 높였다.

SKT는 최근 상용화한 AI 기반 네트워크 운영 시스템 에이-원(A-One), 스파이더를 동시에 운영해 최적화된 통신 환경을 설계했다. 두 시스템의 연계를 통해 네트워크 부하 상황에 미리 대응하고, 실시간 모니터링으로 즉각적인 조치도 이뤄졌다.

강경표 SKT 코어네트워크 담당은 “AI 기반 코어네트워크 관리 시스템 스파이더와 A-One의 연계 운영을 통해 대규모 축제 현장에서도 끊김이 없는 통신 서비스를 제공할 수 있었다”며 “앞으로도 SKT의 자율 네트워크를 통해 언제 어디서나 최고 품질의 통신 서비스를 제공할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.