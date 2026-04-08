인지센서·소프트웨어 협력 확대 도심 실증 기반 기술 고도화 추진

[헤럴드경제=서재근 기자] HL그룹 자율주행 설루션 전문 기업 HL클레무브가 오토노머스에이투지(이하 에이투지)와 레벨 4 자율주행 협력을 위한 파트너십을 체결했다고 8일 밝혔다.

지난 7일 서울 청계광장에서 열린 체결식에는 HL클레무브 이윤행 사장, 홍대건 최고기술책임자(CTO), 에이투지 한지형 사장, 오영철 CTO 등 양사 주요 관계자들이 참석했다.

양사 목표는 레벨 4 자율주행 시스템 공동 개발이다. HL클레무브의 인지센서·고성능제어기(HPC)·소프트웨어 기술과 에이투지의 노하우를 결합, 한층 구체화된 완전 자율주행 기술 단계에 진입한다는 게 골자다.

먼저 AI 기반 엔드투엔드(E2E, 카메라∙레이더 등 센서 데이터 입력부터 경로 판단∙차량 제어까지 AI가 통합 처리하는 자율주행 기술) 기술 확보에 주력한다.

HL클레무브는 L2+/3 시장 선점 제품 라인업 바탕, 에이투지는 자율주행 차량 운영 경험 토대, 그 위에 양사 기술을 융합하고, 더불어 글로벌 시장을 향한 첨단 미래 사업 기회를 창출하겠다는 구상이다.

이윤행 HL클레무브 사장은 “이번 협력은 완전 자율주행 기술을 위한 초석이 될 것”이라며 “레벨 2+ 중심 사업을 레벨 4 로보택시 분야로 넓혀 새로운 성장 기회를 만들겠다”고 말했다.

한편, 에이투지는 국내 대표 자율주행 실증 기업이다. 누적 자율주행 거리(2019년~) 97만3531㎞를 기록 중이며, 현재 전국 14개 자율주행 시범운행지구에서 자율주행 셔틀 81대를 운영하고 있다.

서울·세종·인천공항 등 국내는 물론 일본·싱가포르·UAE에서 쌓은 자율주행 운영 경험은 협력의 실효성을 높이는 핵심 데이터가 될 전망이다.