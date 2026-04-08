전남대–LG이노텍, ‘채용연계형 인재양성’ 본격화

계약학과 신설·공동연구거점 구축

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 전남대학교가 산업 현장의 인재 수요와 대학 교육 간 간극을 해소하기 위해 LG이노텍과 손잡고 ‘채용까지 연결되는’ 산학협력 모델 구축에 나섰다.

실무형 인재 부족 문제를 해결하기 위해 교육과 채용을 연계한 맞춤형 인재 양성 체계를 구축하고, 기업 수요를 반영한 계약학과와 공동 연구 기반까지 확장하는 것이 핵심이다.

8일 전남대학교에 따르면, 7일 대학본부에서 LG이노텍과 산업 맞춤형 인재 양성 및 공동 연구 협력 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

협약식에는 이명규 교학부총장과 이윤성 연구처장, 조성준 기획처장, 조진형 대외협력처장, 박찬진 진로취업본부장, LG이노텍 이동훈 최고인사책임자, 남형기 CS사업담당, 백남산 모빌리티솔루션품질담당, 전지훈 인사담당, 정준호 인재역량확보팀장 등 양 기관 주요 관계자들이 참석했다.

이번 협약은 산업 현장에서 요구되는 실무형 인재 수요가 증가하는 가운데, 대학 교육과 기업 수요 간 미스매치를 해소하기 위해 추진됐다.

특히 기업이 필요로 하는 인재를 대학 교육 단계에서부터 체계적으로 양성하고, 채용까지 연계하는 구조를 구축하는 데 목적이 있다.

협약에 따라 양 기관은 ▷산학 공동 연구거점 설립 및 공동 연구 수행 ▷기업 수요 기반 채용조건형 계약학과 설립 및 운영 ▷인턴십 및 현장실습 프로그램 운영 등 다양한 분야에서 협력하게 된다.

이를 통해 교육–연구–채용이 유기적으로 연결되는 실질적 산학협력 모델을 구축할 계획이다.

이번 협약은 기업 수요를 기반으로 인재를 양성하고 채용으로 이어지는 선순환 구조를 만든다는 점에서 의미가 크다.

또한 공동 연구거점 구축을 통해 연구 협력까지 확대하며, 대학과 산업 간 연계 체계를 한층 강화할 것으로 기대된다.

전남대학교 이명규 부총장은 “이번 협약은 교육과 산업을 실질적으로 연결하는 새로운 산학협력 모델”이라며 “기업이 필요로 하는 인재를 대학에서부터 체계적으로 양성하고, 지역과 산업 발전에 기여할 수 있도록 협력을 확대해 나가겠다”고 말했다.