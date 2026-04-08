베냐민 네타냐후 이스라엘 총리 [로이터]
베냐민 네타냐후 이스라엘 총리 [로이터]

[헤럴드경제=도현정 기자] 미국 방송 CNN은 7일(현지시간) 백악관이 “이스라엘도 일시 휴전에 동의했다”고 전했다고 보도했다. 이날 파키스탄이 미국과 이란에 2주간 휴전하는 방안을 제시했고, 도널드 트럼프 미국 대통령은 이란이 호르무즈 해협을 재개방하는 조건하에 이를 수락했다고 전했다.


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