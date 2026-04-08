매주 수요일 게시물 업로드... 일상‧공감 게시물로 인지도↑ 구 정책, 행사 소식 안내 등

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 도봉구(구청장 오언석)가 구 캐릭터 ‘은봉이·학봉이’의 공식 인스타그램(@bongbong.hello)을 개설했다.

구는 앞으로 ‘은봉이·학봉이’의 일상적이고 공감 가능한 게시물로 캐릭터 인지도를 높이고 나아가 구 브랜드 가치를 높인다는 계획이다.

구 관계자는 “이번 인스타그램 개설은 지역 브랜딩의 출발점”이라며 “온‧오프라인 굿즈 판매 등까지도 염두에 두고 다방면으로 은봉이·학봉이를 활용해나갈 예정”이라고 전했다.

구는 지난 4월 1일 채널 개설을 알리는 첫 게시물을 올렸으며, 앞으로 매주 수요일 정기적으로 게시물을 업로드할 예정이다.

게시물에서는 구 주요 정책과 행사 소식 등을 웹툰, 숏폼 영상(릴스), 카드뉴스 등으로 쉽게 전달할 예정이다.

구민이 직접 참여할 수 있는 팔로우·댓글 이벤트, 스토리 투표 등 콘텐츠도 마련될 예정이다.

오언석 도봉구청장은 “은봉이·학봉이를 활용한 콘텐츠로 구민과 더욱 가까이 소통할 수 있을 것으로 기대한다. 앞으로도 누구나 쉽게 공감할 수 있는 홍보를 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.