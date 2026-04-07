곽희필 대표 등 전 임직원 참석 이사회 내 소비자보호위 신설도

우리금융그룹 ABL생명은 금융소비자보호 문화를 전사적으로 확산하기 위해 매월 3일을 ‘소비자보호의 날’로 지정·운영한다고 7일 밝혔다.

ABL생명은 3일 서울 여의도 본사 대강당에서 곽희필 대표를 비롯해 선호규 금융소비자보호총괄책임자(CCO)와 전 임원, 팀장·파트장이 참석한 가운데 ‘소비자보호의 날’ 선포식을 열었다.

ABL생명은 고객 신뢰를 공고히 하고 소비자 중심 경영을 강화하기 위해 매월 3일을 ‘소비자보호의 날’로 지정해 금융소비자보호 문화 정착과 실천 의지 내재화를 지속해서 추진할 방침이다.

해당일에는 임직원 전산시스템 화면에 내부통제·법규준수, 소비자보호·민원예방 관련 안내가 노출되며, 설계사 전산시스템 화면에는 완전판매 준수와 소비자보호 실천사항 체크리스트가 운영된다. 일상 업무 과정에서 소비자보호 원칙이 자연스럽게 자리 잡도록 하겠다는 취지다.

CCO의 오프닝 멘트와 대표이사 기념사로 시작된 이날 선포식에서는 참석자 전원이 소비자보호 선언문을 함께 낭독하고, 금융소비자 권익 보호를 최우선 가치로 삼겠다는 서약서를 작성했다.

ABL생명은 앞서 3월 27일 금융소비자보호 기능과 역할을 강화하기 위해 이사회 산하 소위원회로 ‘금융소비자보호위원회’를 신설했다. 금융소비자보호라는 핵심 가치를 최고 의사결정기구의 내부 시스템에 내재화하고, 이사회 차원의 관리·감독 기능을 강화한다는 구상이다. 박성준 기자