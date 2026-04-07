원더스 중심 ‘허브 앤 스포크’ 전략 효과

[헤럴드경제=김진 기자] 비알코리아가 운영하는 던킨은 올해 1분기 매출과 영업이익이 전년 동기 대비 각각 5%, 50% 늘었다고 7일 밝혔다.

실적 개선에는 플래그십 매장인 던킨 원더스를 기반으로 한 ‘허브 앤 스포크(Hub & Spoke)’ 전략이 주효했다는 평가다. 서울 청담·강남, 서울역의 원더스 매장에서 제품을 먼저 출시한 뒤 소비자 반응과 판매 실적을 바탕으로 판매점을 늘리는 방식이다.

해당 전략을 적용해 출시한 ‘두바이 스타일 초콜릿 도넛’은 누적 판매량이 3월 기준 230만개를 돌파했다. 올해 2월 선보인 ‘두바이st 쫀득 먼치킨(두쫀먼)’도 72만개 이상 판매된 것으로 집계됐다. 던킨은 ‘로투스 비스코프’, ‘흑임자’, ‘프랄린’ 등을 잇달아 출시하며 제품군을 확대했다. 최근에는 새로운 트렌드를 반영한 ‘버터떡 먼치킨’을 선보였다.

던킨 관계자는 “원더스가 트렌드를 검증하고 확산하는 핵심 거점으로 자리 잡았다”며 “앞으로도 원더스를 중심으로 한 운영 시스템을 고도화해 브랜드 경쟁력을 강화할 것”이라고 말했다.