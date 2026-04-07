현대백화점, ‘ChatGPT for Kakao’ 파트너 합류

[헤럴드경제=김진 기자] 현대백화점의 프리미엄 큐레이션 전문몰 ‘더현대 하이(Hi)’가 카카오톡 AI(인공지능) 서비스 ‘카카오툴즈’의 파트너사로 합류했다고 7일 밝혔다.

카카오툴즈는 카카오톡 채팅탭 상단의 ‘ChatGPT for Kakao’에서 이용할 수 있는 기능이다. AI가 대화 맥락을 분석해 연관 서비스 정보를 대화창에 띄워주는 방식으로 작동한다.

이용자는 ChatGPT for Kakao 설정에서 더현대 하이 툴을 추가하면 된다. ‘향수를 좋아하는 어머니 어버이날 선물로 뭐가 좋을까’ 같은 질문에 AI가 맞춤형 상품을 추천하고 앱으로 연결해 구매까지 이어준다. 대화를 통해 취향에 맞는 정보를 탐색하고, 구매까지 자연스럽게 이어지는 쇼핑 경험을 즐길 수 있다.

현대백화점 관계자는 “카카오 측이 카카오툴즈 활용성 제고를 위해 뷰티·패션·여행·취업 등 다양한 영역의 서비스와 연동을 확대하는 가운데, 더현대 하이는 프리미엄 e커머스 부문을 담당하게 됐다”고 설명했다. 이어 “앞으로도 더현대 하이 콘텐츠를 고도화하고, 외부 플랫폼과 전략적 협업을 강화해 차별화된 디지털 리테일 경험을 선도하겠다”고 말했다.