[헤럴드경제=고승희 기자] “1992년 7월, 아홉 살 나이에 처음 섰던 예술의전당으로 다시 돌아갑니다.”

역대 최연소이자, 음악인 출신 ‘최초’의 예술의전당 사장이 된 지휘자 장한나(44)가 임명 소감을 전했다.

장한나는 6일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “지난 32년간 전 세계 공연계에서 쌓아온 경험을 한국 문화예술에 더 깊고 넓게 기여하는 일에 보태고자 한다”고 적었다.

문화체육관광부는 이날 예술의전당 사장에 장한나(44) 지휘자를 임명한다고 밝혔다. 1987년 예술의전당 설립 이래 최연소이자 첫 음악인 출신 여성 사장 임명이다. 장한나는 취임을 위한 입국 일정 등을 협의해 이르면 이달 24일 장관으로부터 임명장을 받고 3년 임기를 시작할 예정이다.

그는 “제게 예술의전당은 고국의 팬 여러분과 수십 년간 음악의 기쁨을 나눠 온 매우 소중한 무대”라며 “하나의 무대 위가 아니라, 대한민국 대표 문화예술기관을 이끌게 됐다”고 말했다.

그러면서 “예술의전당이 더 많은 분께 더 가까이 열려 있는, 이 시대를 품는 문화예술의 중심이 되도록, 제게 주어진 역할을 성실하고 충실하게 해나가겠다”고 강조했다.

장한나는 1994년 11세에 ‘제5회 로스트로포비치 국제첼로콩쿠르’에서 최연소로 그랑프리를 수상하며 세계 무대에 데뷔했다. 베를린필하모닉, 뉴욕필하모닉, 런던심포니 등 세계 정상급 오케스트라와 협연하며 한국 클래식의 위상을 높였다. 2007년부턴 유럽과 북미를 중심으로 다양한 오케스트라를 지휘하며 국제적 교류망과 폭넓은 지휘 곡(레퍼토리)을 구축했다.