[헤럴드경제=유혜림 기자] 국내 주요 금융사들이 달러 기반 스테이블코인 ‘USDC’를 발행하는 서클과 접점을 넓히며 원화 스테이블코인 협업 논의에 나선다.

6일 금융권에 따르면, KB금융지주 경영진은 오는 13일 방한하는 제레미 얼레어 최고경영자(CEO)와 만나 협업 방안을 논의할 예정이다. KB 측에서는 디지털전환(DT) 사업을 총괄하는 부회장 또는 부사장급 인사가 참석할 것으로 전해졌다.

KB금융은 이미 서클과의 협력 기반을 다져왔다. 지난해 하반기 스테이블코인 발행·관리 플랫폼 ‘서클 민트(Circle Mint)’를 활용한 기술 검증(PoC)을 성공적으로 마친 데 이어 같은 해 말 히스 타버트 사장 등 주요 경영진과 만나 사업 모델 공동 개발을 논의한 바 있다.

서클 방한단은 같은 날 오찬 간담회를 통해 다른 금융사들과도 접촉한다. 신한금융그룹에선 정상혁 신한은행장이, 하나금융그룹에선 박근영 하나금융티아이 사장이 참석하는 것으로 확인됐다.

앞서 작년 8월에도 서클 방한단은 달러 기반 스테이블코인 국내 유통과 송금 등 국제 거래, 원화 기반 스테이블코인 발행 등의 부문에서 공조를 논의한 바 있다.