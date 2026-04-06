점심·퇴근 이후 자동 소등 시스템 운영 계열사별 에너지 절감 노력도 이어져

[헤럴드경제=박지영 기자] LG그룹이 장기화되는 중동 전쟁과 고유가에 따른 에너지 위기 대응을 위해 전 계열사를 대상으로 차량 5부제를 시행한다.

LG는 6일부터 국내 모든 사업장을 대상으로 차량 5부제를 실시하고 있다고 밝혔다. 이는 지난달 27일부터 운영해온 차량 10부제를 확대 적용한 조치다. 전기차 등 친환경 차량과 장애인, 임산부, 미취학 아동이 탑승한 차량은 기존과 같이 대상에서 제외된다.

LG는 그간 사업장 내 다양한 에너지 절감 활동도 병행해왔다. 서울 여의도 LG트윈타워를 비롯한 주요 사업장에서는 점심시간 및 퇴근 이후 사무실 전등이 자동으로 꺼지는 자동 소등 시스템을 운영해 불필요한 전력 낭비를 줄이고 있으며, 주요 출퇴근 동선에 셔틀버스를 운영해 임직원의 자가용 이용 자제를 유도하고 있다.

계열사별 에너지 절감 노력도 이어지고 있다. LG전자는 전 사업장에 에너지 사용 상시 모니터링 체계를 구축해 에너지 사용 효율화를 하고 있다. 경남 창원 LG스마트파크에서는 태양광 발전 설비를 통해 재생에너지 사용을 확대하고, 구성원들은 사무실 소등점검, 스위치 끄기 등 생활 속 에너지절약 캠페인을 상시 펼치고 있다.

LG디스플레이는 경영진 주관 회의체를 통해 에너지 절감 과제 진척 상황을 점검하고 있으며, 2024년부터 TDR(Tear Down and Redesign) 조직을 운영해 전사 에너지 효율성을 모니터링하고 에너지 절감 과제를 발굴하고 있다.

대표적인 예로 물동 변경에 따른 생산 설비 에너지 사용 최적화와 대기 전력 최소화를 진행하고 있으며, 빅데이터를 활용해 유틸리티 제조 설비 효율을 최적화하고 있다. 또한 냉동기 스마트 컨트롤 등 인고지능 전환(AX) 기반 기술을 활용해 설비 운영 최적화에도 나서고 있다.

LG CNS 역시 에너지 효율이 높은 설비 부품으로 교체하는 등 절감 활동을 지속하고 있다.

LG 관계자는 “전 계열사 차원에서 에너지 절감과 절약 습관화를 위한 추가적인 방안을 지속 검토하고 실행해 정부의 에너지 절감 정책에 발맞춰 갈 계획”이라고 밝혔다.