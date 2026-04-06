[헤럴드경제=조용직 기자] 서울시체육회(회장 강태선)와 서울시산악연맹은 지난 4월 4~5일 이틀간 서울 산악문화체험센터에서 제29회 서울특별시장기 스포츠클라이밍대회를 성공적으로 개최했다고 밝혔다.

이번 대회는 제107회 전국체육대회(리드종목) 및 제55회 전국소년체육대회(15세이하 리드종목)의 서울시 대표 선발전을 겸해 치러졌다. 남자 일반부 엘리트 부문에서는 상암고등학교 이건우가 최종 1위를 차지했다. 뒤를 이어 한광고등학교 박범진이 2위에 이름을 올렸다. 읻르은 전국체전에 서울시 대표로 출전하게 된다.

이번 대회에서는 스포츠클라이밍 간판스타인 이도현, 서채현, 정지민 선수이 2026년 나고야 아시안게임 국가대표 선발 확정에 따라 제107회 전국체육대회 서울시 대표로 자동 선발됐다고 서울시체육회는 전했다.

서울시체육회 강태선 회장은 “이번 대회를 통해 서울시 스포츠클라이밍의 저변이 더욱 확대되길 바라며, 선발된 대표 선수들이 다가오는 전국체전과 소년체전에서 서울시의 위상을 드높일수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 전했다.