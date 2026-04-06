[헤럴드경제=함영훈 기자] 롯데관광개발은 오는 9월 7일 부산에서 출항해 중국 상하이와 일본 후쿠오카를 기항하는 5박 6일 한중일 전세선 크루즈 상품을 출시했다고 6일 밝혔다.

이번 상품은 중국과 일본을 대표하는 인기 여행지인 상하이와 후쿠오카를 한 번에 경험할 수 있는 일정으로 구성됐다. 전일 해상 일정도 이틀 포함돼 수영장부터 스파, 공연까지 선내의 모든 콘텐츠를 여유롭게 누릴 수 있다. 내측 선실 기준 208만원 부터이다.

이번 여정은 11만 톤급 크루즈 ‘코스타 세레나호’와 함께 진행된다.

63빌딩과 맞먹는 길이의 ‘코스타 세레나호’는 워터슬라이드 수영장을 포함한 3개의 수영장과 피트니스 센터, 공연장 등을 갖춘 대형 선박이다. 지난해 리뉴얼을 거치며 레스토랑과 선내 수영장 등 주요 시설을 업그레이드했다.

이와 함께 롯데관광 크루즈만의 다양한 참여형 이벤트도 준비됐다. 배 위에서 펼쳐지는 가수왕 선발대회는 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 롯데관광 크루즈의 대표 프로그램이다. 이 외에도 고고파티, 특별 초대 가수 공연 등 다채로운 이벤트가 마련됐다.

또한 이번 상품 이용 고객 전원에게 선내에서 맥주, 탄산음료, 생수 등 음료를 무제한으로 즐길 수 있는 특별 서비스도 제공한다.

이번 크루즈 상품을 오는 4월 30일까지 예약하면 1인 40만 원 할인 혜택을 받을 수 있다. 또한 롯데관광 크루즈 이용 경험이 있는 고객에게는 1인 10만 원 추가 할인을 하는 재구매 감사 이벤트도 진행된다.

롯데관광 관계자는 “이번 상품은 인기 코스로 구성돼 가을 시즌 단 한 차례만 운영되는 만큼 높은 관심이 기대된다”며 “15년간 축적된 전세선 운영 노하우를 바탕으로 이동 시간까지 여행의 순간으로 기록되는 최적의 크루즈 경험을 선사할 것”이라고 전했다.