“李대통령-마크롱 양자·AI 협력 선언” “성남, 완벽한 양자·AI 클러스터 입지” “판교에 글로벌 양자 R&D 유치 집중” “성남을 대한민국 경제수도로 만들것”

[헤럴드경제=강문규 기자] 김병욱 더불어민주당 경기 성남시장 예비후보는 6일 1호 공약으로 ‘성남을 대한민국을 넘어 세계가 주목하는 양자·AI 융합 클러스터로 조성하겠다’는 핵심 미래 산업 비전을 발표했다.

김 예비후보는 이날 성남시의회에서 “과거 김대중 대통령은 보이지 않는 길을 닦았다”며 “전국에 초고속 인터넷망을 구축하는 과감한 결단으로 대한민국을 IT 강국 반열에 올렸다. 그것은 단순한 인프라 구축이 아니라, 대한민국 산업의 DNA를 통째로 바꾼 거대한 전환점이었다”고 밝혔다.

김 예비후보는 “불과 며칠 전, 이재명 대통령과 마크롱 프랑스 대통령은 정상회담을 통해 인공지능(AI)과 양자기술을 아우르는 미래 핵심 기술 협력을 선언했다”면서 “이는 대한민국이 ‘양자 패권’이라는 미래 산업의 새로운 격전지에 본격적으로 진입했음을 알리는 신호탄”이라고 강조했다. 이재명 정부는 양자·AI를 통해 ‘과학기술 5대 강국’을 실현하겠다는 비전을 제시하고 있다. 정부는 2024년부터 서울(KIST)-판교(NIA/TTA)-대전(ETRI/KRISS)을 잇는 250km 구간의 ‘퀀텀 고속도로(시험망)’를 조성 중이다. 김 예비후보는 재선 국회의원(제20·21대) 출신으로, 이 대통령 핵심조직이었던 ‘7인회’ 멤버다. 정부 출범 직후 초대 정무비서관을 역임하며 이 대통령의 국정 철학을 가장 잘 이해하는 ‘최측근’이자 실무 전문가로 평가받고 있다.

그는 “최근 정부 정책이 단순 연구개발을 넘어 시장 창출과 산업 현장 실증에 중점을 두고 있다”며, “국내 최고 수준의 IT 인프라를 가진 성남만큼 완벽한 양자·AI 클러스터 입지는 대한민국 어디에도 없다”고 했다.

김 예비후보는 판교 테크노밸리에 글로벌 양자 R&D 거점을 유치하고 행정·재정적 지원을 집중할 방침이다. 이를 통해 판교의 IT 인프라를 바탕으로 양자 소프트웨어와 알고리즘 개발을 주도하고, 차세대 양자 통신 보안 기술의 표준화를 선도할 계획이다.

아울러 성남 바이오헬스 클러스터에 양자 컴퓨팅 기술을 도입해 산업 경쟁력을 극대화한다. 양자 기술의 압도적 연산력을 신약 개발 등에 접목함으로써, 지역 바이오 기업들이 혁신적 성과를 창출하고 글로벌 시장을 선점하도록 강력히 뒷받침하겠다는 구상이다.

카이스트·성균관대·서강대 등과 연계하여 ‘최정예 인재 양성 생태계’ 구축계획도 내놨다. 강력한 산학 협력으로 양자와 AI를 아우르는 전문 인력을 성남에서 직접 육성하고, 인재와 기업이 함께 성장하는 산업 선순환 구조를 완성한다는 방침이다. 양자 클러스터 유치가 단순한 산업 발전을 넘어 성남시민의 삶을 실질적으로 바꾸는 동력이 될 것이라는 게 김 예비후보의 판단이다.

그는 “고부가가치 전문직 일자리는 청년들에게 새로운 기회를 열어줄 것이며, 클러스터 활성화는 지하철 8호선 연장 등 대규모 교통망 확충을 앞당기는 강력한 명분이 될 것”이라며, “기업 유치로 튼튼해진 세수는 시민들의 보육, 교육, 복지 서비스 질을 획기적으로 높이는 재원으로 쓰일 것”이라고 설명했다.

이어 “모든 행정력과 정치적 역량을 총동원해 성남을 대한민국을 대표하는 양자·AI 클러스터로 만들겠다”며 “AI에 날개를 달아줄 양자 기술을 선도해 성남을 명실상부한 대한민국 경제수도로 만들겠다”고 했다.