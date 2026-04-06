박완수 지사 “재난 대응 핵심 주역에 실질적 보답 필요” 보육 교직원 처우 개선·지방재정 자립성 확보도 지시

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 경남도가 산불과 집중호우 등 재난 현장에서 활동하는 이·통장들을 위해 ‘재난특별활동비’를 신설하기로 했다.

박완수 경상남도지사는 6일 오전 도청 확대간부회의에서 “이·통장은 재난 발생 시 가장 먼저 주민을 지키는 지역 안전의 핵심 주역”이라며 “위험한 현장에서 헌신하는 이들의 노고에 상응하는 실질적인 예우가 필요하다”고 강조했다.

박 지사는 이어 ‘재난특별활동비’ 신설을 적극 검토할 것을 주문했다. 이에 도는 도 조례 제정을 추진하고 시·군 및 도의회와 협력해 구체적인 지급 기준과 재원 조달 방안을 마련할 계획이다.

박 지사는 또 “보육 교직원의 높은 업무 부담을 덜어줄 실효성 있는 지원책이 시급하다”며 대체 인력 운영체계 개선을 지시했다. 도는 조만간 현장 간담회를 열어 의견을 수렴하고, 정부 차원의 제도 개선이 필요한 사항은 적극적으로 건의할 방침이다.

고유가 지원금 등 국가 정책 추진 시 재정지원과 관련해 박 지사는 “지방에 재정 부담을 넘기기보다 국비 중심으로 추진해야 정책 일관성과 지방 자율성을 존중할 수 있다”고 밝혔다.

박 지사는 특히 4년 연속 공약 이행 평가 최고 등급(SA) 달성 등 최근의 성과를 언급하며 “모든 공직자가 도민과의 약속을 지키기 위해 노력한 결과”라고 격려하고, 낙동대교 등 주요 사회간접자본(SOC) 사업의 철저한 안전 관리와 공기 준수를 당부했다.