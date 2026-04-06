4월 17일 마감 금상 수상자 전국대회 출전

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 경남도가 도내 우수 기능 장애인을 발굴하고 전문 역량을 강화하기 위해 ‘2026년 경상남도 장애인기능경기대회’ 참가자를 모집한다고 6일 밝혔다.

경남도는 오는 17일까지 한국장애인고용안정협회 경남지부를 통해 대회 참가 신청을 받는다. 이번 대회는 고용노동부와 경남도가 주최하고 한국장애인고용안정협회 경남지부가 주관한다.

대회는 6월 24일부터 26일까지 사흘간 한국폴리텍Ⅶ대학 창원캠퍼스, 창원시 여성회관 마산관, 창원문성대학교, 대한안마사협회 경남지부 등 도내 4개 경기장에서 분산 개최된다.

경기는 총 25개 직종으로 구성된다. 가구제작·귀금속공예·제과제빵 등 정규 직종 17개와 시범 직종 5개, e-스포츠를 포함한 레저 및 생활기술 경기 3개 분야에서 참가자들이 숙련도를 겨룰 예정이다.

참가를 희망하는 장애인은 4월 17일 오후 6시까지 한국장애인고용안정협회 경남지부에 방문하거나 우편으로 신청하면 된다.

김동희 경남도 장애인복지과장은 “이번 대회가 장애인의 기능 역량을 널리 알리고 취업과 직업생활로 이어지는 실질적인 계기가 되길 기대한다”며 도민의 많은 관심과 참여를 당부했다.