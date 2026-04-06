산은·수은·기은·신보와 금융협력 MOU 투자 발표 38일 만에 금융협력 체계 구축 로봇·AI·수소 산업 생태계 구축 본격화 2026년부터 단계적 투자

[헤럴드경제=정경수 기자] 현대자동차그룹이 정책금융기관과 손잡고 전북 새만금을 미래 산업 거점으로 육성하는 대규모 프로젝트에 속도를 낸다. 로봇·인공지능(AI)·수소 에너지 중심의 첨단 산업 생태계 구축을 위한 투자 기반과 금융 구조를 구축, 지속가능한 성장 동력을 확보하겠다는 구상이다.

현대차그룹은 6일 서울 여의도 한국산업은행 본관에서 한국산업은행, 중소기업은행, 한국수출입은행, 신용보증기금 등과 ‘새만금 프로젝트 금융지원·협력 업무협약(MOU)’을 체결했다.

이번 협약은 지난 2월 정부 및 전북특별자치도와 체결한 새만금 투자협약의 후속 조치로, 대규모 프로젝트 추진을 위한 민관 협력 금융 체계를 구축하는 데 초점이 맞춰졌다.

이날 협약식에는 이억원 금융위원장을 비롯해 박상진 산업은행 회장, 장민영 기업은행장, 황기연 수출입은행장, 강승준 신용보증기금 이사장 등이 참석했다. 현대차그룹에서는 장재훈 부회장과 주요 경영진이 자리했다.

장재훈 부회장은 “새만금은 재생에너지와 트라이포트 교통망, 대규모 신도시 인프라를 갖춘 곳으로 기업과 정부 비전이 맞닿아 있는 지역”이라며 “투자 발표 38일 만에 정책금융기관과 협력 체계를 구축한 것은 민관 공동 의지가 확고하다는 방증”이라고 강조했다.

협약에 따라 각 기관은 역할을 나눠 프로젝트를 지원한다. 산업은행은 정책금융기관 협의회의 1호 사업으로 새만금 프로젝트를 선정해 금융 구조 자문과 전반적인 지원을 맡는다. 기업은행은 로봇·수소 부품 분야 중소·중견기업을 대상으로 생산적 금융과 기후금융을 연계 지원한다.

수출입은행은 해외시장 정보와 글로벌 네트워크를 활용해 로봇 등 관련 산업의 수출을 지원하고, 신용보증기금은 보증 지원을 통해 기업들의 금융 접근성과 사업 안정성을 높일 예정이다.

현대차그룹은 새만금 지역 혁신성장거점 구축을 총괄하며 프로젝트 추진 과정에서 필요한 정보를 금융기관과 공유하고 협력 체계를 강화한다.

이번 프로젝트는 2026년부터 약 9조원을 단계적으로 투자해 추진된다. 새만금 부지 약 112만㎡에 로봇 제조 및 부품 클러스터, AI 데이터센터, 1GW급 태양광 발전 설비, 수전해 플랜트, AI 수소시티 등을 구축하는 것이 핵심이다.

현대차그룹은 이를 통해 ‘로봇·AI·에너지 설루션 중심 미래기술 기업’으로의 전환을 가속화한다는 전략이다. 이미 전담 조직을 신설하고 정부 주도의 ‘새만금·전북 대혁신 TF’에도 참여해 인허가와 인프라 구축 논의를 병행하고 있다.

업계에서는 이번 투자가 단순한 생산 거점을 넘어 첨단 산업 생태계 조성과 지역 혁신 역량 강화로 이어질 것으로 보고 있다. 특히 산학 협력과 인재 유입을 통해 서남해안권 전반의 산업 경쟁력을 끌어올릴 수 있다는 기대다.

현대차그룹 관계자는 “정부 및 관계기관과 세부 사업 검토와 투자 구조 설계를 속도감 있게 진행 중”이라며 “단계별 추진 방안과 투자 일정을 구체화해 나갈 것”이라고 밝혔다.