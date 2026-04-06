[헤럴드경제=채상우 기자] 일본의 한 초등학생 자매가 30만 년 전 매미 화석을 발견했다. 학계에서는 매미의 진화 과정을 밝힐 단서가 될 것으로 기대하고 있다.

지난 5일 일본 지지통신에 따르면 도쿄에 거주하는 시노미야 마호(11)와 시노미야 유노(8) 자매는 지난해 6월 도치기현에 있는 고노하 화석 박물관에서 기념품으로 판매하는 돌을 구매했다.

자매가 돌 안에 화석을 확인하기 위해 깨뜨리자, 내부에서 곤충의 털로 보이는 형체를 발견했다. 어머니 시노미야 치카는 이를 곤충 화석 전문가인 아이바 히로아키에게 전달했다.

표본을 정밀하게 세척한 결과, 몸길이가 약 62mm에 달하는 온전한 형태의 매미 전신 화석이었다. 복부의 소리 기관이 있어 수컷임을 확인할 수 있었다.

특히 이 화석은 날개 형태에 따라 참매미의 조상일 가능성이 제기됐다. 매미의 진화 과정을 이해하는 데 중요한 학술적 단서가 될 것으로 평가받는다.

전문가에 따르면 매미 화석은 대개 날개 조각만 발견되는 경우가 많아 이처럼 전신이 완벽하게 보존된 사례는 드물다.

연구진은 이번 연구 결과를 올해 2월 논문으로 발표했다.