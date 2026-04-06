- 적극행정으로 국민과 소통강화…국민 체감도 UP

[헤럴드경제= 이권형기자] 산림청(청장 박은식)은 국민이 체감할 수 있는 적극행정을 널리 알리고, 국민과의 소통을 강화키 위해 6일~17일까지 ‘2026년 산림청 적극행정 모니터링단’을 모집한다고 밝혔다.

이번 모니터링단은 산림분야 적극행정 사례를 국민의 눈높이에서 생생하게 전달하는 소통 창구를 마련함으로써 적극행정에 대한 국민 체감도를 높이기 위해 운영된다.

모집대상은 산림정책에 관심이 있고 적극행정 구현에 참여코자 하는 대한민국 국민이라면 누구나 지원 가능하다. 모집 인원은 총 10명이며, 선발된 모니터링단 위원들은 오는 5월~11월까지 약 7개월간 활동하게 된다.

모니터링단의 주요 활동은 ▷온라인 및 SNS 채널을 활용한 적극행정 우수사례·성과 홍보물(카드뉴스, 영상 등) 제작, ▷적극행정 우수사례 경진대회 심사 참여, ▷정책 현장 및 워크숍 등 각종 행사 참관 등이다.

신청 방법은 산림청 누리집 공고문에 첨부된 지원서를 작성해 이메일로 제출하면 된다. 특히 카드뉴스·영상 등 콘텐츠 제작 경험이 있거나 SNS 활동이 활발한 지원자는 우대받을 수 있다.

이종수 산림청 기획조정관은 “국민의 참신한 아이디어와 목소리를 통해 산림 정책 현장의 의견을 수렴하고자 한다”며 “산림정책에 관심 있는 국민 여러분의 적극적인 참여를 기대한다”고 밝혔다.