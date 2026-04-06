용인·마포 잇단 수주, 프리미엄 단지 조성 “기획·설계·시공 통합 역량, 경쟁력 강화”

대우건설은 올해 정비사업 수주액이 누계 2조원을 넘어섰다고 6일 밝혔다.

대우건설은 지난 주말 두 곳의 시공사 선정총회에서 시공사로 선정되며 총 5개 사업장에서 2조2525억원의 수주고를 달성했다. 이날 기준 업계에서 가장 높은 성과다.

먼저 대우건설이 수주한 기흥1구역은 경기 용인시 기흥구 380번지 일대 한성1차 아파트를 재건축하는 사업이다. 지하2층~지상39층, 7개동 783세대 규모로 공사비는 2553억원이다. 용인시는 ‘2030 도시 및 주거환경 정비계획’에 따라 26개 단지의 정비사업을 추진 중인데, 기흥1구역은 이중 가장 빠르게 재건축이 추진되는 곳으로 용인 정비사업을 견인 중이다.

또한 기흥1구역은 삼성전자, SK하이닉스 등 반도체 산업단지와 연결되는 ‘L자형’ 반도체 벨트와의 접근성이 뛰어나고, 수도권광역급행철도(GTX)-F 노선 개발 계획도 예정돼 있어 미래가치가 높은 지역으로 평가받고 있다.

대우건설은 용인 지역에서만 총 20개 단지, 1만3845세대를 공급한 노하우를 바탕으로 기흥1구역을 프리미엄 랜드마크 단지로 조성한다는 계획이다. 대우건설이 제안한 단지명은 ‘기흥역 푸르지오 마스터피스’로 최신 푸르지오 트렌드를 반영한 시그니처 외관 디자인이 적용될 예정이다.

아울러 대우건설은 서울 마포구 성산동에 소재한 모아타운 3구역도 수주했다. 모아타운은 재개발이 어려운 저층 주거지를 묶어서 정비하는 방식으로, 사업 속도를 높이기 위한 서울시의 정책 모델로 서울 전역에서 확산되고 있다. 성산 모아타운 3구역은 마포구청역 및 가좌역을 이용할 수 있는 입지에 위치하며 상암 롯데몰과 대장홍대선 등 개발 호재도 예정돼 있어 주목을 받고 있는 지역이다. 아울러 인근 성산시영아파트 재건축과 성산동 일대 모아타운 정비사업이 함께 추진되면서 향후 약 8000여 세대에 달하는 주거타운이 형성될 전망이다.

해당 구역에는 지하5층~지상29층 6개동 480세대 규모의 단지가 들어설 예정이며, 공사비는 1893억원이다. 대우건설은 ‘마포 푸르지오 트레스 로열’을 단지명으로 제안했으며, 외관·조경·커뮤니티·내부 시스템 등 푸르지오만의 특화설계를 적용해 지역을 대표하는 주거단지로 조성한다는 계획이다. 대우건설은 앞서 수주한 성산 모아타운 1구역과 함께 해당 일대에 브랜드 타운 조성을 기대 중이다.

대우건설 관계자는 “단순 시공을 넘어 기획·설계·시공 전반에 걸친 통합 역량을 바탕으로 정비사업의 새로운 기준을 제시할 것”이라며, “조합원들의 기대에 부응하는 상품성과 품질로 지역의 가치를 높이는 랜드마크 단지를 선보이겠다”고 밝혔다. 홍승희 기자