690억원 특례보증 등 지원책 마련 울산페이 환급 확대…“소비 진작”

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산시가 중동전쟁 장기화에 따라 소상공인 지원책으로 ▷울산경남은행 협력 긴급 소상공인 특례보증 ▷경영안정자금 및 재기지원자금 조기 지원 ▷울산페이 환급 확대 조기 시행 ▷포장재 구입비 지원 등을 시행한다.

울산시는 울산경남은행으로 하여금 울산신용보증재단에 40억원을 출연해 총 690억원 규모의 긴급 특례보증을 시행한다. 이에 따라 업체당 최대 1억원 한도 보증지원과 정책자금 우대금리를 적용한다.

5월로 예정됐던 2차 경영안정자금 250억원과 재창업 소상공인을 위한 재기지원자금 50억원을 신규로 편성해 4월로 앞당겨 지원한다. 업체당 최대 지원금은 8000만원이다.

하계 휴가철 소비 진작책인 ‘울산사랑상품권(울산페이) 환급 확대’도 4월로 앞당겨 오는 13일부터 8월 12일까지 4개월 동안 환급 지원율을 기존 10%에서 13%로 상향한다. 월 30만원 사용 시 최대 3만9000원까지 환급받을 수 있다.

또 나프타 가격 상승으로 포장재 가격이 급등함에 따라 배달·포장 비중이 높은 요식업 소상공인을 대상으로 ‘소상공인 포장재 구입비 긴급 지원 사업’을 실시한다. 울산페달, 배달의민족 등 온라인 플랫폼에 입점한 연 매출 1억400만원 미만 요식업종 소상공인 500개사에 대해 업체당 최대 20만원을 지원한다. 지원 희망자는 오는 20일부터 소상공인24 누리집(www.sbiz24.kr)을 통해 접수하면 된다.

울산시 관계자는 “이번 대책은 금융 지원과 소비 진작을 동시에 추진함으로써 소상공인의 경영 부담을 줄이면서 실질적인 매출 회복으로 지역경제 활성화도 기대할 수 있을 것”이라고 설명했다.