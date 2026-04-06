데이터산업진흥 등 4대전략 10개과제 추진 “공공·민간 전반의 데이터 활용역량 강화”

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산시는 부산의 미래경쟁력을 강화하고 지능형 스마트행정을 실현하기 위한 ‘데이터기반 행정 추진전략 마스터플랜’을 수립하고, 본격적인 실행에 돌입한다고 6일 밝혔다.

이번 계획은 ‘시민과 함께, 일 잘하는 데이터 미래도시 부산’을 비전으로, 급변하는 기술환경 및 디지털 대전환(DX·AX) 시대에 선제 대응하고 데이터 개방·활용을 위한 거버넌스 체계를 마련해 ‘글로벌 허브도시 부산’으로 도약하기 위한 중장기 전략이라는 것이 시의 설명이다.

시는 전문가 자문과 관련부서 협의를 거쳐 5년간 총 503억원 규모의 예산 투입계획과 함께 ▷데이터 개방 서비스 효율화 ▷데이터 관리 체계화 ▷민간주도 데이터산업 진흥 ▷데이터 핵심 인재양성 등 4대 전략 10개 실행과제를 확정했다.

시민과 기업이 원하는 고부가가치 데이터를 발굴하고 분석·활용을 확대하는 한편 데이터 혁신 컨트롤타워를 운영해 행정 전반에 흩어져 있는 데이터를 통합·관리하는 등 신뢰도를 높인다.

데이터기업 지원정보 통합관리 체계를 구축하고 핵심 산업별 데이터 생태계 조성을 지원하는 동시에 데이터 기반사회를 이끌 전문인력 양성과 시민들의 데이터 문해력 향상도 돕는다.

시 관계자는 “이번 계획은 데이터의 수집·개방·활용·분석·산업화 전 주기를 포괄하는 종합전략으로, 공공·민간 데이터 통합 활용기반 강화와 데이터산업 활성화에 중점을 둘 것”이라 설명했다.

전사적 메타데이터 관리와 컨트롤타워 기능을 구축해 데이터 관리의 일관성과 효율성을 높이고 연차별 예산을 통해 기업지원 체계를 마련하는 한편 핵심 산업별 데이터 생태계를 지원해 민간중심의 성장을 뒷받침한다는 계획이다.

박형준 시장은 “이번 마스터플랜은 데이터를 단순 활용하는 수준을 넘어 공공·민간 전반의 데이터 활용역량을 강화하고, 데이터 기반 의사결정 체계를 정착시키기 위한 전략”이라며 “데이터산업 진흥 등 10대 과제를 차질없이 이행해 시민이 체감할 수 있는 데이터 행정을 구현해 나가겠다”고 강조했다.