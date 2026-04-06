고등·대학생 ‘AI TOP 100 (CAMPUS)’

카카오는 학생 대상 인공지능(AI) 경진대회 ‘AI TOP 100 (CAMPUS)’가 성공적으로 마무리됐다고 6일 밝혔다.

이 행사는 카카오임팩트와 브라이언임팩트가 주최하고 과학기술정보통신부와 카카오가 후원한다.

카카오그룹은 지난 4일 경기도 카카오 AI 캠퍼스에서 고등학생 및 대학생을 대상으로 대회를 개최했다. 이번 행사는 지난해 11월 전 연령층을 대상으로 큰 호응을 얻었던 ‘AI TOP 100’의 연장선에서 마련됐다. 기존 행사가 다양한 직업군 연령대를 아울렀다면, 이번 대회는 학생들의 AI 가능성에 집중했다.

지난달 14일 진행한 온라인 예선은 전국에서 3000여 명의 학생이 지원해 높은 관심을 보였다. 참가자들의 전공도 IT를 넘어 경영·사회·예체능 계열까지 폭넓게 분포됐다. 대학생들뿐만 아니라 일반고, 특목고, 특성화고, 마이스터고 학생들도 참여해 높은 수준의 역량을 보였다고 회사 측은 설명했다.

치열한 예선을 뚫고 선발된 100인의 진출자들은 최종 결선에서 각자의 창의성과 기술력을 기반으로 다양한 AI 도구를 활용해 고난도의 문제를 해결해 나갔다. 대상(과학기술정보통신부 장관상)은 숭실대학교 1학년 이정훈(07년생) 씨가 차지했다. 금상(카카오 대표이사상)은 건국대학교 황차빈 씨, 한국항공대학교 문정윤 씨가 수상했다.

박세정 기자