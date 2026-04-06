AI인재 육성프로그램 ‘에이머스’ 2만명 구광모 회장 인재 철학·AI 안목의 결실

LG는 지난 4일부터 1박 2일에 걸쳐 경기도 이천 LG인화원에서 ‘LG 에이머스(Aimers) 해커톤’을 진행했다고 6일 밝혔다.

구광모 회장의 인재육성 철학을 반영한 LG 에이머스는 인공지능(AI) 기술로 산업 난제를 해결하는 실전형 인재교육 프로그램이다.

AI 기초 지식과 코딩 역량을 갖춘 만 19~29세 청년들을 대상으로 여름방학과 겨울방학 기간 연 2회 진행한다.

2022년 하반기에 시작해 올해 상반기까지 2만명이 넘는 청년들이 참가했다. LG는 2030년까지 누적 5만명 이상의 청년 AI 인재를 육성해 국가 AI 산업 발전을 지원한다는 계획이다.

이번 대회에는 LG 에이머스 8기 지원자 2339명 중 온라인 교육부터 해커톤 온라인 예선까지 통과한 94명의 청년이 참여했다.

LG AI연구원이 출제한 ‘엑사원(EXAONE) 경량화 모델 개발’을 주제로, 엑사원 성능을 높이면서 모델 크기는 줄이는 도전 과제를 진행했다. 그 결과 총 27개의 ‘경량화 엑사원’을 개발했다.

대상인 고용노동부 장관상은 박서희·조하영·손민주 씨가 수상했다. 상위 3개 팀에는 총 1000만원의 상금과 함께 LG 입사 지원 시 서류전형 면제 혜택을 제공한다.

LG는 성능이 검증된 경량화 모델들을 글로벌 오픈소스 AI 플랫폼 ‘허깅페이스’에 공개해 전 세계 개발자들이 실제로 활용해 볼 수 있도록 할 예정이다.

LG 관계자는 “거대언어모델 경량화 기술이 실제 기업 현장에서 수요가 매우 높지만 밀도 있는 교육을 받으며 실전 경험을 쌓기 어려운 분야”라며 “청년들의 AI 업계 취업 경쟁력 강화에 도움이 될 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

대회 이튿날인 5일엔 LG AI연구원, LG전자, LG디스플레이, LG이노텍, LG에너지솔루션, LG생활건강, LG유플러스, LG CNS 등 주요 계열사 8곳이 채용 박람회를 진행했다.

각 사 인사 담당자들은 대회 참가자들에게 채용 정보를 공유하고, 진로 상담과 향후 채용 시 우선 검토 대상이 될 수 있는 LG AI 인재풀 등록을 안내했다.

또한 채용 전문 컨설턴트의 개인 맞춤형 1대 1 컨설팅과 모의 AI 면접 강의 등을 제공해 청년 AI 인재들의 취업 경쟁력 제고를 적극 지원했다.

LG는 AI 대학원 수준의 강의부터 채용 지원 활동까지 모든 과정을 전액 무료로 제공한다.

LG 에이머스는 AI 기초 지식과 코딩 역량을 갖춘 만 19세에서 29세의 청년이라면 누구나 지원할 수 있으며, 학사 일정을 고려해 여름 방학과 겨울 방학 기간 연 2회 진행한다. 김현일 기자