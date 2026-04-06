정청래 “경기도 반드시 승리 대한민국 정상화 기여” 장동혁 “李대통령 오찬서 ‘생존 사업’ 추경안 제안” 여야 지도부, 수도권 현장 찾아 민생·정책행보 속도

[헤럴드경제=김해솔(수원)·윤채영 기자] 6·3 지방선거를 두 달여 앞둔 6일 여야 지도부가 일제히 수도권을 찾아 민생행보와 함께 이재명 정부 정책에 대한 공방전을 펼쳤다. 이번 지방선거 최대 승부처로 꼽히는 수도권에서 유리한 입지를 차지하기 위한 정치권의 경쟁이 더욱 가속화할 전망이다.

정청래 민주당 대표는 이날 오전 수원시 경기아트센터 소극장에서 현장 최고위원회의를 열고 “경기도가 살아야 대한민국이 잘 산다”며 “(경기도 선거에서) 반드시 승리해 대한민국 국가 정상화에 기여할 것”이라고 강조했다.

정 대표는 6·3 지방선거의 공식 슬로건으로 전날 민주당이 확정한 ‘대한민국 국가 정상화, 일 잘하는 지방정부’를 현장에서 직접 소개하면서 “도민 여러분께서 역시 민주당은 위기에 강하다, 경제도 잘한다, 든든하다고 느낄 수 있게 끝까지 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

이날 최고위원회의에는 경기도지사 후보 자리를 놓고 치열한 경쟁을 벌이고 있는 김동연 경기도지사와 추미애·한준호 후보도 참석했다. 민주당 지도부는 향후 매주 월요일은 수도권, 금요일은 비수도권에서 현장 최고위원회의를 개최할 계획이다.

민주당은 이른바 ‘윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 진상규명 국정조사 특별위원회’와 추가경쟁예산(추경)안을 고리로 국민의힘에 대한 압박도 이어갔다.

정 대표는 “천인공노할 ‘쌍방울 대북 송금 사건’의 실체가 드러나고 있다”면서 “(윤석열 정부가) 권력을 악용해 대한민국 사법정의를 망가뜨린, 인생을 망가뜨린, 그리고 야당의 가장 유력한 대선후보였던 이재명 후보에 대한 야당 탄압, 정적 죽이기였다는 것이 지금 백일하에 다 드러나고 있다”고 비판했다. 이어 “이번 국조 특위를 통해 범죄행위가 드러난 것은 확실하게 법적인 책임을 묻도록 하겠다”고 예고했다.

한병도 원내대표는 “민주당은 오는 10일 ‘전쟁 추경안’을 반드시 처리해서 중동발 위기 극복의 발판을 마련하도록 하겠다”면서 “국민의힘은 민생을 외면하고 경제를 볼모로 전쟁 추경을 정쟁화하려는 시도를 당장 그만두라”고 날을 세웠다.

이런 가운데 국민의힘 지도부는 인천 남동구 인천시당에서 인천시당위원장 및 지역 국회의원 등과 함께 현장 최고위원회의를 열고 부동산과 추경 등과 관련한 대여 공세 수위를 높였다.

장동혁 대표는 “내일(7일)은 이 대통령과 오찬 회동이 있다. 대한민국의 경제를 위해, 국민의 삶을 위해서 진심 어린 제안을 할 것”이라면서 “문제 사업 예산을 삭감하고, 고유가로 직접 피해를 본 국민과 어려운 청년을 위한 생존 사업을 추경에 반드시 포함하겠다”고 강조했다.

그러면서 “(이 대통령이) 제안을 받아들이지 않는다면 모여서 밥 먹고 사진 찍는 게 무슨 의미가 있겠느냐”고 반문했다.

장 대표는 정부·여당이 추진 중인 추경안에 대해선 “‘매표 추경’, ‘포퓰리즘 추경”이라고 비판했다. 그는 “이 정부 출범 이후 원화 가치가 대폭 하락했다. 이런 상황에서 추경을 해 돈까지 뿌리면 국제사회에 원화 가치는 더 떨어진다는 시그널을 주는 것”이라며 “민생경제에 치명타가 될 것”이라고 비판했다.

이어 “국민의힘은 (정부안 중) 20개 예산을 삭감하는 대신 고유가로 인한 피해를 입은 어려운 국민을 지원하는 것을 추경에 반드시 포함시킬 것”이라고 말했다.

국힘의힘 지도부는 현장 회의에 이어 인천의 ‘천원주택’ 현장을 방문해 사업 현황을 보고받고, 이 사업을 서울·경기 지역으로 확대하는 방안 등도 논의했다. 천원주택은 인천 지역 신혼부부와 신생아 가구 등을 대상으로 하는 하루 임대료 1000원(월 3만원)의 전세임대주택으로, 국민의힘 소속 유정복 인천시장이 시정 성과로 강조하고 있는 사업이다.

송언석 원내대표는 “(천원주택에 더해) 인천 원도심의 재개발, 재건축 활성화를 통해 공급을 확대하고 청년 주택 확충과 지역균형발전으로 주거 격차를 해소하겠다”며 “아울러 반값 전세 도입, 초저금리 대출, 월세 세액공제 확대 등 주거비 절감형 정책을 통해 서민 부담을 직접 낮추겠다”고 밝혔다.