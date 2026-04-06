[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] BNK부산은행은 6일 부산 수영구 수영타워 11층 부산은행 수영 연수원에서 지역 소상공인과 예비 창업자를 대상으로 ‘소상공인 사관학교’ 1기 첫 교육을 실시했다.

‘소상공인 사관학교’는 소상공인과 자영업자(예비 창업자 포함)를 대상으로 사업 운영에 필요한 실무 지식을 제공하기 위해 마련된 교육 프로그램이다. 1기 과정은 6일부터 오는 27일까지 4주간 진행되며, 매주 월요일 오전 9시부터 오후 1시까지 총 16시간 운영된다.

이번 교육과정은 ▷실전 마케팅 및 SNS 마케팅 ▷노동법 필수 가이드 ▷상가건물 임대차보호법 ▷경영 위기관리 ▷사업계획서 작성 요령 ▷꼭 알아야 하는 세무 지식 ▷정부지원제도 안내 등으로 현장에서 활용할 수 있는 내용으로 구성됐다.

부산은행은 이번 교육을 통해 지역 소상공인과 예비 창업자의 경영 역량을 높이고, 안정적인 사업 운영과 지속 가능한 성장을 지원할 것으로 기대하고 있다. 교육 수료자에게는 기업대출 상품 이용 시 금리 우대 혜택을 제공할 예정이다.

김영준 부산은행 기업고객그룹장은 “소상공인 사관학교는 지역 소상공인과 자영업자의 경쟁력 강화를 위해 실질적인 도움을 제공하고자 기획된 교육 프로그램이다”며 “앞으로도 지역 경제의 근간인 소상공인의 성장과 자립을 지원하기 위한 다양한 노력을 이어가겠다”고 말했다.