[헤럴드경제=최원혁 기자] 한 인플루언서가 인공지능(AI) 기술을 이용해 타인의 신체 사진에 자신의 얼굴을 합성한 게시물을 올려 비난받고 있다.

5일(현지시간) 미국 뉴욕포스트 등에 따르면 약 160만명의 팔로워를 보유한 인플루언서 로런 블레이크 볼티어는 최근 한 모델의 사진을 도용해 자신의 얼굴을 합성했다. 합성 사진이 마치 자신의 사진인 것처럼 온라인에 게시했다.

피해자인 실제 사진 주인공인 콘텐츠 크리에이터 타티아나 엘리자베스는 자신의 SNS를 통해 해당 사실을 폭로했다. 엘리자베스의 주장에 따르면 해당 사진은 지난 2024년 9월 뉴욕 US오픈 테니스 대회 현장에서 촬영된 것이다. 엘리자베스는 “내 몸 위에 (볼티어) 얼굴만 덧씌운 것”이라고 지적했다.

실제 두 사진을 비교해보면 흰색과 초록색이 섞인 테니스 복장 차림과 초록색 루이뷔통 가방을 든 모습도 모두 동일하다. 특히 오른쪽 손목에 새겨진 문신도 똑같았다.

볼티어는 사진의 위치 정보를 뉴욕의 아서 애시 스타디움이 아닌 마이애미로 설정해 마치 다른 행사에 참석한 것처럼 끄미려 했던 것으로 나타났다.

비판 여론이 일자 볼티어는 해당 게시물을 삭제했지만 현재까지 별도의 입장 표명은 하지 않고 있다. 엘리자베스는 “SNS가 기본적인 예의마저 잊게 만든 것인지 묻고 싶다”며 “책임 있는 사과를 원한다”고 밝혔다.