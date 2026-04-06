재산신고 후 환율 급등…원화 환산 평가액 1억 늘어 ‘외환당국 수장’ 이해충돌 논란 지적 나와

[헤럴드경제=장연주 기자] 신현송 한국은행 총재 후보자의 재산이 무려 82억원에 달하는 것으로 알려진 가운데, 재산 중 절반 이상이 외화 자산인 것으로 나타났다. 향후 외환당국 수장으로서 환율이 상승할수록 원화 환산 평가액이 불어나는 자산 포트폴리오를 유지하는 것은 논란의 여지가 있다는 지적이 나오고 있다.

5일 신 후보자가 국회에 제출한 재산신고 내역에 따르면, 신 후보자 본인과 배우자, 장남이 보유한 재산은 총 82억4102만원이었다. 이 가운데 해외 금융자산과 해외 부동산은 45억7472만원으로 전체의 55.5%를 차지했다.

전체 재산 중 서울 강남구 아파트(15억900만원)와 종로구 오피스텔(18억원)을 제외하면 대부분이 다국적 금융 자산이었다.

특히 신 후보자는 미국 증권사와 자산운용사, 신용조합, 스위스 투자은행, 스페인 은행 등에 총 20억3654만원 상당의 예금을 보유했다. 이 예금은 미국 달러화, 영국 파운드화, 유로화, 스위스 프랑 등 외화로 예치됐다.

신 후보자는 15만파운드(3억208만원) 상당의 영국 국채에도 투자했다.

또 신 후보자의 배우자인 한모 씨는 미국 국적으로 미 일리노이주 노스웨스턴대 근처에 2억8494만원 상당의 아파트를 보유했다. 이 대학 대학원을 다닌 장녀와 지분을 절반씩 보유한 것으로 알려졌다.

다만, 결혼한 장녀는 이번 재산공개 대상에서 제외됐다.

신 후보자 배우자 예금 18억5692만원 중 대부분(18억4015만원)은 해외 금융회사에 예치된 외화 예금이었다.또 영국 국적의 장남은 8239만원 상당의 외화 예금과 2861만원 상당의 해외 주식을 보유했다.

외화 자산은 환율에 따라 원화 평가액이 날마다 크게 증감할 수 있다는 맹점이 있다.

재산 신고 서류 작성 후 현재까지만 보더라도 원화 기준 재산이 큰 폭으로 늘었다.

신 후보자와 가족의 해외 금융 자산과 부동산은 임의로 지난 달 20일의 매매기준율을 적용해 원화로 환산됐는데, 이후 중동 상황 악화로 환율이 급등했기 때문이다.

한은 경제통계시스템에 따르면, 원/달러 환율(매매기준율)은 지난달 20일 1499.7원에서 이달 1일 1530.5원으로 단기간에 2% 넘게 치솟았다가 3일 1518.8원으로 내렸다.

그 사이 신 후보자 외화 자산의 원화 환산 평가액도 한때 최대 1억원 가까이 불어난 것으로 추산된다.

신 후보자가 1982년 병역을 마치고 영국 대학에 진학한 뒤 44년여 동안 해외에 거주했던 점을 고려하면 외화 자산 비중이 높은 것은 자연스러운 것으로 평가된다.

다만 역대 한국은행 총재들과 비교하면 그 비중이 이례적이라는 지적은 피하기 어렵다. 이창용 현 총재의 경우 전체 재산 54억5260만원 가운데 외화 자산 비중은 5.5% 수준이었다.

더욱이 한은 총재로서 임기 중 이런 자산 구조를 유지할 경우, 이해충돌 논란 소지를 낳을 수 있다는 지적이 제기된다.

일례로 외환당국의 다른 한축이던 옛 기획재정부의 최상목 전 장관은 약 2억원을 미국 국채에 투자한 사실이 지난해 3월 재산공개로 드러나 ‘강(强)달러’에 베팅했다는 비판을 받자, 이를 처분하겠다고 밝혔다.

당시 야권은 “심각한 범죄”, “명백한 배임”이라고 최 전 장관을 거세게 몰아붙였다.

한 금융권 관계자는 “부동산 정책 논의에서 다주택자를 배제해야 한다는 논리라면, 외환 정책 결정에서 대규모 외화 자산 보유자도 배제하는 것이 마땅할 수 있다”고 말했다.

한편, 이달 중순께 열릴 국회 인사청문회에서는 신 후보자의 외환시장 안정 의지가 집중 검증 대상이 될 것으로 보인다.