판교 본사 임직원 참여 행사 매달 운영 조리·청소·재능기부 등 부서별 맞춤 봉사 진행

[헤럴드경제=정경수 기자] 한국앤컴퍼니가 임직원 참여형 정기 봉사활동을 도입하며 지역사회 상생 활동을 확대한다.

한국앤컴퍼니는 4월부터 매달 1회 임직원 정기 봉사 프로그램 ‘볼런티어 투게더 데이’를 운영한다고 6일 밝혔다.

이번 프로그램은 그룹의 ESG(환경·사회적 책무·기업지배구조 개선) 방향성을 반영해 기획된 것으로, 임직원이 직접 참여하는 사회공헌 활동을 정례화한 것이 특징이다.

올해 봉사활동은 이달부터 10월까지 판교 본사 ‘테크노플렉스’ 소속 임직원 약 100명이 부서별 릴레이 방식으로 참여한다. 활동은 밑반찬 조리 및 배달, 가정 방문 청소, 재능기부 등으로 구성되며, 부서별 특성에 맞춰 자율적으로 선택해 진행된다.

첫 활동은 가치혁신실 임직원들이 참여해 성남시 정자동 한솔종합복지관에서 지역 어르신을 위한 밑반찬 조리와 배달 봉사를 진행할 예정이다.

한국앤컴퍼니는 봉사활동을 통해 지역사회 나눔 문화를 확산하는 한편, 임직원 간 소통과 유대감도 강화한다는 계획이다.

한국앤컴퍼니 관계자는 “임직원이 직접 참여하는 방식으로 사회공헌을 지속적으로 실천하기 위해 마련된 프로그램”이라며 “앞으로도 다양한 활동을 통해 기업의 사회적 책임을 이어갈 것”이라고 말했다.

한편 한국앤컴퍼니그룹은 임직원 참여형 봉사활동을 지속해 왔으며, 지난해 누적 봉사시간 2만 시간을 기록했다.