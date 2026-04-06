주소 검색·목적 입력만으로 간편 신청

[헤럴드경제=윤성현 기자] 한국국토정보공사(LX)가 국민 편의를 높이기 위해 온라인 지적측량 신청 시스템을 전면 개편했다.

LX는 기존 ‘지적측량바로처리센터’를 ‘지적측량신청포털’로 개편하고, 인터넷과 모바일을 통해 누구나 회원가입 없이 지적측량을 신청할 수 있도록 시스템을 개선했다고 6일 밝혔다.

그동안 운영되던 지적측량바로처리센터는 전문 지적용어와 복잡한 절차로 인해 이용이 어렵다는 민원이 제기돼 왔다. 이로 인해 연간 약 20만건에 달하는 지적측량 신청 중 70~80%가 온라인이 아닌 시·군·구청 또는 LX 방문, 전화 신청 방식으로 이뤄져 국민 불편이 지속돼 왔다.

이번에 개편된 지적측량신청포털은 토지 주소를 검색하고 측량 목적만 입력하면 신청이 가능하도록 절차를 간소화했다. 전문용어를 몰라도 쉽게 신청할 수 있도록 구성해 접근성을 크게 높였다.

LX는 인터넷 사용이 익숙하지 않은 고령자나 오지 거주자를 위해 직원이 직접 방문해 신청을 지원하는 서비스도 병행할 계획이다.

어명소 LX 사장은 “이번 포털 개편은 국민이 시·군·구청을 직접 방문하는 불편을 줄이고 시간과 비용을 절감하기 위한 조치”라며 “앞으로도 지적측량 신청 서비스를 지속적으로 개선해 나가겠다”고 밝혔다.