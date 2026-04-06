- 6일 도 농업기술원, 제10기 스마트팜 청년창업 교육 입교식 개최

[헤럴드경제= 이권형기자] 충남도 농업기술원은 6일 기술원 스마트농업교육센터에서 ‘제10기 스마트팜 청년창업 교육’ 입교식을 개최했다.

도내 및 도내 전입 예정 청년을 미래농업의 주역으로 육성하는 이번 교육은 52명이 지원해 1.7대 1의 경쟁률을 기록했으며, 서류 및 면접 심사를 거쳐 최종 32명을 선발했다.

교육생 평균 연령은 34.2세로, 연령대별로는 20대 25%, 30대 46.9%, 40대 28.1%로 나타났다.

입문 교육은 오는 28일까지 공휴일을 제외한 평일 17일간, 100시간 과정으로 운영한다.

교육 내용은 원예·작물생리, 토양·양액, 시설원예 등 기초 이론을 비롯해 스마트팜 운영, 환경제어, 데이터 관리, 창농설계, 유통·마케팅, 농업정책자금 및 농지법 이해 등 창업에 필요한 내용을 담았다.

교육생들은 수료 전 영농·창업계획을 발표하고, 전문가 피드백을 받을 예정이다.

이후 기술원 스마트팜 경영실습장에서 재배·경영실습 수행에 이어 시군 선도농가와 연계한 현장실습에 참여한다.

현장실습은 교육생 의견을 반영해 기간을 기존 2개월에서 3개월로 확대하고, 7월부터 11월 사이 희망시기를 선택할 수 있도록 개선했다.

기술원은 올해 총 90명 수료를 목표로 과정을 추진하며, 수료생에게는 ‘충남형 청년 스마트팜 창농 지원 인증’ 자격과 청년 자립형 스마트팜 지원사업과 연계한 창업 기회를 제공한다.

도 농업기술원 관계자는 “스마트팜 교육과 실습, 창업 준비를 연계해 지역에 정착하는 청년농 육성을 지속 지원할 계획”이라며 “현장 중심의 실질적인 교육을 통해 청년들이 안정적으로 농업에 정착할 수 있도록 지원을 강화해 나가겠다”고 말했다.