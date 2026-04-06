인천·양산·군산에 이어 네 번째 총 13개 워크베이로 다수 차량 동시 정비

[헤럴드경제=서재근 기자] 타타대우모빌리티가 수도권 동부 지역의 고객 서비스 강화를 위해 경기도 이천에 신규 직영정비사업소를 개소하고 본격적인 운영에 나섰다고 6일 밝혔다.

타타대우모빌리티는 이번에 문을 연 경기직영정비사업소를 통해 물류 핵심 허브이자 상용차 수요가 집중된 경기 동부는 물론 인접한 강원 지역 고객들의 서비스 접근성을 대폭 개선했다.

총 8,913㎡ 부지에 조성된 경기직영정비사업소는 하이테크 작업장 및 보증·일반 정비 작업장을 포함해 총 13개의 워크베이를 갖췄다. 이를 통해 다수 차량을 동시에 정비할 수 있는 시스템을 구축, 고객들의 정비 대기 시간을 효율적으로 단축했다.

특히 본사 직영 전문 인력이 상주하며 고난도 전장 정비를 포함한 고도화된 정비 서비스도 즉각 제공한다. 또한 수도권 내 정비사업소 중 최대 규모의 부품 재고를 상시 보유해, 부품 수급 지연 없는 신속한 정비가 가능하다.

이 외에도 대형 상용차의 진출입이 용이한 넓은 주차 공간과 함께 정비 대기 고객들이 편안하게 휴식을 취할 수 있는 전용 휴게실 등의 편의시설도 구성해 고객 편의성도 강화했다.

경기직영정비사업소에서는 타타대우모빌리티 전 차종을 대상으로 일반 정비는 물론 ▷보증 수리 ▷보험 수리 ▷판금·사고 수리 등 종합 서비스를 이용할 수 있다. 향후에는 운행 중 돌발 상황에 대응할 수 있는 긴급출동 서비스도 추가로 시행할 예정이다.

타타대우모빌리티 관계자는 “이천 경기직영정비사업소는 수도권 동부와 강원 지역을 잇는 핵심 서비스 거점 역할을 수행하게 될 것”이라며 “앞으로도 고객들이 전국 어디서나 최상의 서비스를 경험할 수 있도록 지역 밀착형 정비 인프라를 지속적으로 확충해 나가겠다”고 말했다.

한편, 타타대우모빌리티는 이번 이천 사업소 개소로 인천, 양산, 군산에 이어 총 4개의 직영 정비 네트워크를 확보하게 됐다. 이와 함께 전국 80여 개소의 정비 네트워크와 150여 개소의 부품 네트워크를 구축하고 있다.