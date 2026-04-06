5월 1일까지 매주 금요일 전국 주요 21개 전시장서 진행 IFC 몰, 현대백화점 판교점서 팝업 전시도

[헤럴드경제=서재근 기자] 볼보자동차코리아가 순수 전기 플래그십 SUV(스포츠유틸리티차량) EX90의 국내 출시를 기념해 전국 주요 21개 볼보자동차 공식 전시장에서 ‘EX90 쇼케이스’를 진행한다고 6일 밝혔다.

이번 쇼케이스는 오는 5월 1일까지 약 5주간 매주 금요일, 전국 주요 21개 볼보자동차 공식 전시장에서 순차적으로 진행된다. 사전 상담 예약을 완료한 고객을 대상으로 추첨을 통해 진행되는 이번 행사에는 다양한 체험 프로그램과 특별한 케이터링이 제공된다.

EX90 쇼케이스는 EX90 언베일링을 시작으로, 차량의 주요 특징과 핵심 기술을 소개하는 프레젠테이션, EX90을 자유롭게 관람하는 프로그램 순으로 진행된다. 이를 통해 고객들은 EX90의 가치와 상품성뿐만 아니라 볼보자동차가 지향하는 미래 모빌리티의 방향성을 확인할 수 있다.

특히 쇼케이스에서는 미쉐린 가이드 2스타 레스토랑 ‘스와니예’의 이준 셰프와 협업한 프라이빗한 케이터링이 제공된다. 또한 방문 고객을 위한 플라워 칠링백 캘리그라피 DIY 체험을 통해 단순한 차량 관람을 넘어 EX90이 추구하는 진정한 스웨디시 럭셔리의 경험을 오감으로 전달할 예정이다. 여기에 현장에서 EX90의 계약을 진행한 고객에게는 ‘픽 바이 볼보 한정판 블랙 파우치’를 선물로 증정한다.

주말 전시장 방문 고객을 위한 다채로운 프로그램도 운영된다. 플라워 칠링백 캘리그라피 DIY 체험 프로그램과 함께 별도의 케이터링 존이 마련되어 편안한 분위기에서 EX90을 경험하고, 상담받을 수 있도록 할 예정이다.

한편, 볼보자동차코리아는 더욱 많은 고객이 EX90을 직접 보고 경험해 볼 수 있도록 ‘EX90 팝업 전시’도 함께 운영한다. 팝업 전시는 오는 12일까지 서울 여의도 IFC몰, 5월 1일부터 10일까지 현대백화점 판교점에서 진행되며, EX90을 비롯해 볼보의 플래그십 SUV 라인업을 완성하는 XC90도 함께 전시할 예정이다.

팝업 현장에서는 EX90에 탑재된 바워스앤윌킨스 하이 피델리티 사운드 시스템을 경험해 볼 수 있으며, 상담을 위한 고객 정보 등록 시 ‘픽 바이 볼보 카드 포켓’도 증정한다.

이윤모 볼보자동차코리아 대표는 “더 많은 고객분들이 EX90을 직접 보고, 경험해 보실 수 있도록 전시장 쇼케이스 및 팝업 전시 등을 기획하게 됐다”며 “일련의 행사를 통해 EX90의 가치를 직접 경험하고 볼보가 제시하는 진정한 스웨디시 프리미엄의 가치를 눈앞에서 경험해 보시길 바란다”고 말했다.