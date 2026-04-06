블루비즈 포인트로 지속가능항공유 구매 탄소 절감 보고서 제공 KSS해운, 국내 기업 첫 사례 항공 운송 탈탄소화 참여 확대 기대

[헤럴드경제=정경수 기자] 에어프랑스-KLM이 기업 고객 대상 프로그램에 지속가능항공유(SAF) 구매 기능을 추가하며 항공 분야 탄소 감축 확대에 나섰다.

에어프랑스-KLM은 기업 회원 프로그램 ‘블루비즈’에 SAF 구매 옵션을 도입했다고 6일 밝혔다.

블루비즈는 기업 고객이 별도 비용 없이 가입할 수 있는 프로그램으로, 에어프랑스와 KLM을 비롯해 델타항공, 버진 애틀랜틱 등 파트너 항공 이용 시 포인트를 적립할 수 있다. 적립된 포인트는 항공권 구매나 좌석 업그레이드, 추가 수하물 등에 사용할 수 있다.

이번에 추가된 기능을 통해 기업들은 적립한 포인트를 SAF 구매에 활용할 수 있게 됐다. SAF는 기존 화석연료 기반 항공유 대비 탄소 배출을 줄일 수 있는 대체 연료로, 항공업계의 탈탄소 핵심 수단으로 꼽힌다.

SAF 구매에 참여한 기업에는 탄소 저감 효과를 반영한 공식 보고서가 제공된다. 해당 보고서는 과학기반 감축목표 이니셔티브(SBTi)의 스코프3(간접 배출) 감축 보고에 활용할 수 있다.

국내에서는 KSS해운이 처음으로 참여했다. KSS해운은 석유화학 및 가스 화물 운송을 주력으로 하는 에너지 물류 기업으로, 탄소중립 로드맵 수립 등 ESG 경영을 추진해 왔다.

에어프랑스-KLM은 이번 기능 도입을 계기로 국내 기업 참여를 확대하고 항공 운송 분야 탈탄소화에 기여한다는 계획이다.

보리스 다쏘 에어프랑스-KLM 한국·일본·뉴칼레도니아 사장은 “기업 고객이 SAF 전환에 직접 참여할 수 있는 기반을 마련했다”며 “한국 기업들의 참여 확대를 통해 보다 지속가능한 항공 생태계를 구축해 나가겠다”고 말했다.