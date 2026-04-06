문화 콘텐츠 협업 지속 확대 “국내 소비자들과 접점 넓혀나갈 것”

[헤럴드경제=서재근 기자] BYD코리아는 국내 최초 제빵 경진 프로그램 MBN ‘천하제빵: 베이크 유어 드림’의 우승자 황지오 셰프에게 전기 SUV(스포츠유틸리티차량) BYD 씨라이언7을 전달하는 증정식을 진행했다고 6일 밝혔다.

지난 5일 종영한 ‘천하제빵’은 BYD코리아가 브랜드 파트너로 참여한 K-베이커리 서바이벌 프로그램으로, 치열한 경쟁 속에서 최고의 제빵사를 가리는 과정과 장인들의 도전 서사를 담아 많은 관심을 모았다. 우승자인 황지오 셰프는 탄탄한 기술력과 창의적인 레시피로 심사위원단의 높은 평가를 받으며 최종 우승을 차지했다.

BYD코리아 조인철 승용 부문 대표는 축하 인사를 통해 “천하제빵은 단순히 빵을 잘 만드는 사람을 선발하는 프로그램이 아니라 각자의 꿈을 ‘굽는’ 과정이었다고 생각한다”며 “뜨거운 오븐 앞에서 수없이 실패하고 다시 도전하며 자신만의 레시피를 예술로 완성해 내는 모습은 불가능으로 여겨졌던 영역에 끊임없이 도전하고, 새로운 기술로 세상을 바꾸겠다는 BYD의 브랜드 철학과 닮아 있다”고 말했다.

황지오 셰프는 “처음 실물을 봤을 때 디자인이 매우 세련되고 존재감이 강하다는 인상을 받았다”며 “전기차 특유의 부드러운 주행감도 인상적이었고, 글로벌 시장에서 기술력을 인정받아온 브랜드인 만큼 한국에서도 많은 분들이 직접 경험해 보셨으면 좋겠다”라고 말했다.

BYD코리아는 이번 브랜드 협업과 우승자 지원을 통해 BYD 전기차를 단순한 이동 수단을 넘어 일상과 문화 속에서 자연스럽게 경험할 수 있는 ‘라이프스타일 파트너’로 제시한다는 계획이다.

BYD코리아 관계자는 “앞으로도 다양한 문화 콘텐츠와의 협업을 통해 브랜드 스토리와 기술력을 보다 친근한 방식으로 전달하고 국내 소비자들과의 접점을 확대해 나갈 것”이라고 말했다.