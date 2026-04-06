[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] BNK자산운용은 벤처기업과 코스닥 상장(예정) 기업에 투자하는 ‘BNK코스닥벤처펀드’를 출시한다고 6일 밝혔다.

‘BNK코스닥벤처펀드’는 벤처기업 신주에 15% 이상, 벤처기업 또는 벤처기업 해제 후 7년 이내 코스닥 상장 중소·중견기업의 신주 및 구주에 35% 이상 투자하는 상품이다. 해당 투자 요건을 충족할 경우 코스닥 공모주 물량의 30%를 우선 배정받을 수 있어 기업공개(IPO) 시장에서 보다 폭넓은 투자 전략을 활용할 수 있다.

BNK자산운용은 이번 펀드 출시를 통해 공모주 운용 분야에서 축적해 온 경쟁력을 다시 한번 입증한다는 계획이다. 그동안 시장에서 운용 역량을 인정받아 온 ‘BNK공모주하이일드펀드’, ‘BNK스팩&공모주30펀드’, ‘BNK공모주플러스10펀드’ 등 공모주 특화 펀드 3종의 노하우를 이번 신규 상품에 집약했다.

특히 ‘BNK공모주하이일드펀드’는 2021년 6월 설정 이후 안정적인 운용 성과를 이어오고 있으며, 최근 1년 및 2년 수익률 기준 동종 펀드 내 상위권을 유지하고 있다.

BNK자산운용은 이 같은 IPO 및 상장 이후(Post-IPO) 투자 경험, 철저한 기업 분석 역량을 바탕으로 저평가된 우량 공모주를 선별하고, 적극적인 의무보유 확약 전략 등을 활용해 코스닥벤처펀드의 수익률 제고를 추진할 방침이다.

이와 함께 ‘BNK코스닥벤처펀드’는 개인 투자자를 위한 세제 혜택도 강점으로 꼽힌다. 관련 요건을 충족할 경우 연간 가입금액의 10%, 최대 2000만원 한도 내에서 소득공제를 받을 수 있어 투자 매력도를 높였다.