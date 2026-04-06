AI 생성형 설계 ‘오바바쿠스’ 적용 예정 골조 시공 전문 오스트리아 도카와도 함께

[헤럴드경제=김희량 기자] DL이앤씨는 한강변 초고층 랜드마크 아파트로 조성될 압구정5구역의 경쟁력을 위해 글로벌 기업과의 협업을 진행 진행 중이라고 6일 밝혔다.

DL이앤씨는 지난달 방한한 에이럽, 도카 관계자들을 만나 초고층 건축물 설계 및 시공 기술에 대한 논의를 진행했다. 에이럽은 초고층빌딩협의회(CTBUH)가 인증한 초고층 건물 설계 실적 세계 1위 기업이다. 영국 런던의 초고층 랜드마크 ‘더 샤드’, 싱가포르의 복합 리조트 ‘마리나 베이 샌즈’, 아랍에미리트 두바이의 ‘무라바 베일’ 등 다수의 설계를 담당한 기업이다.

DL이앤씨는 압구정5구역에 에이럽이 개발한 인공지능(AI) 기반 생성형 설계 프로그램인 ‘오바바쿠스(Ovabacus)’를 적용할 예정이다. 오바바쿠스는 건축 계획을 기반으로 방대한 양의 컴퓨터 시뮬레이션을 통해 가장 최적화된 구조 평면을 도출해 내는 프로그램이다.

DL이앤씨는 골조 시공 솔루션으로 정평이 난 도카와도 협력한다. 도카는 말레이시아 쿠알라룸푸르 ‘메르데카 118’, 미국 뉴욕 ‘432 파크 애비뉴’ 등 글로벌 초고층 프로젝트에서 자동화 기반 디지털 솔루션을 통해 빠르고 안전한 시공과 높은 품질을 구현한 업체다.

DL이앤씨는 지난해 8월 도카와 국내 초고층 건축물에 대한 업무협약(MOU)을 체결하며 협업 관계를 구축했다. DL이앤씨는 자체 개발한 데이터 기반 실시간 품질관리 시스템(D-DQMS)을 결합, 공정 리스크를 최소화하고 시공 속도와 품질을 동시에 확보할 예정이다.

DL이앤씨는 글로벌 건축·엔지니어링·컨설팅 그룹 ‘아르카디스(Arcadis)’와 협업해 압구정5구역의 설계안을 확보한 상태로 글로벌 기술 융합을 이에 더한다는 구상이다.

DL이앤씨 관계자는 “압구정5구역을 세계적인 랜드마크로 구현해 내기 위해 각 분야 세계 최고 전문가들과의 준비를 완벽히 마쳤다”며 “DL이앤씨는 압구정5구역에서 초고층 건축 기술력의 새로운 지평을 열 것”이라고 말했다.