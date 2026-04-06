추가 적립금·장보기 지원금 등 지급

[헤럴드경제=김진 기자] SSG닷컴은 오는 12일까지 진행되는 신세계그룹의 상반기 최대 쇼핑 축제 ‘랜더스 쇼핑 페스타’ 기간, 멤버십 ‘쓱7클럽’의 회원 전용 혜택을 확대한다고 6일 밝혔다.

‘쓱배송’ 장보기 상품 7만원 이상 구매 시 3000원, 10만원 이상 구매 시 5000원이 추가 적립된다. 멤버십 기본 혜택인 7% 적립과 별개다.

모든 신규 멤버십 회원에게 지급되는 장보기 지원금은 기존 5000원에서 7000원으로 늘린다. 3개월간 월 구독료 페이백 혜택도 제공한다. 인기 장보기 상품 세 가지 중 하나를 77% 할인가에 구매할 수 있는 신규 멤버십 회원 전용 행사 ‘웰컴 77%딜’도 운영한다.

야구 연계 퀴즈 이벤트 ‘럭키 세븐 히어로’도 운영한다. 매달 7일 오전 7시부터 7일간 정답을 댓글로 남기면 추첨을 통해 경품과 SSG머니를 증정한다. 이달 경품은 SSG랜더스 등번호 7번 최준우 선수 사인 플래그다. 10월까지 7개월간 7회 모두 정답을 맞힌 고객 7명에게는 추첨을 통해 SSG머니 77만원을 지급한다.

SSG닷컴 관계자는 “랜더스 쇼핑 페스타 기간 쓱7클럽 회원들이 더 큰 혜택을 누릴 수 있도록 추가 혜택을 마련했다”며 “회원 전용 프로모션을 선보여 가계에 보탬이 되는 필수 멤버십으로 거듭나겠다”고 말했다.