올시즌 ‘로디안 GTX’ 19인치 장착 국내·중남미·중동 수출 모델 적용 그랑 콜레오스 이어 공급 확대 글로벌 완성차 파트너십 강화

[헤럴드경제=정경수 기자] 넥센타이어가 르노코리아의 신차 ‘필랑트’에 신차용(OE) 타이어를 공급하며 글로벌 완성차 파트너십을 확대한다.

넥센타이어는 르노코리아의 크로스오버 차량 필랑트에 올시즌 타이어 ‘로디안 GTX’를 공급한다고 6일 밝혔다. 19인치 규격으로, 스포츠유틸리티차량(SUV) 및 크로스오버유틸리티차량(CUV)에 최적화된 사계절용 타이어다.

필랑트는 세단과 SUV의 특성을 결합한 크로스오버 모델로, 최신 하이브리드 시스템을 탑재한 르노의 전략 차종이다. 전기모터와 내연기관을 함께 사용하는 하이브리드 차량 특성상 타이어 성능 기준이 높은 만큼, 이번 공급은 넥센타이어의 기술 경쟁력을 입증한 사례로 평가된다. 특히 국내 판매뿐 아니라 중남미·중동 등 수출 모델에도 동일 제품이 적용될 예정이다.

로디안 GTX는 넥센타이어의 최신 기술이 반영된 제품으로, 안정적인 주행 성능과 내마모성을 동시에 확보했다. 지그재그 형태의 트레드 디자인을 적용해 접지 압력을 효과적으로 분산하고, 정교한 하중 분산 설계를 통해 노면 접지력을 높였다. 또한 패턴 블록 배열을 최적화한 저소음 설계를 적용해 전동화 차량에 요구되는 정숙성도 강화했다.

넥센타이어는 2024년 르노코리아의 중형 SUV ‘그랑 콜레오스’에 이어 이번 필랑트까지 공급을 이어가며 협력 관계를 확대하고 있다.

이외에도 넥센타이어는 2012년 해외 완성차 업체에 첫 신차용 타이어 공급을 시작한 이후, 포르쉐를 비롯해 메르세데스-벤츠, BMW, 아우디 등 프리미엄 브랜드와 스텔란티스, 폭스바겐 등 글로벌 완성차 업체의 주요 공급사로 자리 잡았다.

넥센타이어 관계자는 “전동화와 인공지능(AI)이 결합된 차세대 모빌리티 환경에 맞춰 타이어 기술 경쟁력을 지속적으로 고도화하고 있다”며 “글로벌 완성차 브랜드와의 전략적 파트너십을 강화해 시장 내 입지를 확대해 나갈 것”이라고 밝혔다.