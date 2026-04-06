3월~10월 마을버스 운전자 양성교육, 전액 무료 지원… 지난해 취업률 83% 달성 동작21번 2대→3대 증차로, 배차 간격 20분→12분 획기적 단축… 흑석고 등굣길 더 빨라진다

[헤럴드경제=박종일 선임기자]동작구(구청장 박일하)가 마을버스 인력난 해소와 구민의 원활한 취업활동을 위해 2024년, 2025년에 이어 올해도 전액 무료로 마을버스 운전자 양성교육을 추진한다.

구는 ▲마을버스 운전자 취업을 희망하며 동작구 취업지원센터에 구직 등록을 한 자 ▲1종 대형면허 소지자 중 버스 운전 적성 정밀검사 적합자 ▲해당 면허 운전경력 1년 미만인 자 등 자격 요건을 갖춘 동작구민 24명을 교육생으로 선발해, 운전자 양성교육을 실시한다.

운전자 양성 교육은 이론교육 16시간과 실기교육 24시간으로 진행되며, 수료한 후에는 구가 관내 마을버스 업체 취업 시까지 1:1 관리를 지원한다.

실제로 2024년 교육생 22명 중 15명(68.2%), 지난해에는 24명 중 20명(83.3%)이 취업에 성공하며 높은 취업 연계율을 보이고 있다.

배차 간격 또한 평균 18.5분(24년2월)에서 15.2분(26년2월)으로 단축돼 긍정적인 효과가 이어졌다.

교육을 희망하는 사람은 동작구청 누리집에서 모집 공고를 확인한 후 ▲신청서 ▲개인정보제공동의서 ▲운전경력증명서 등 구비서류를 지참해 동작구청 2층 교통행정과로 방문 접수하면 된다.

모집 기간은 3월부터 10월까지이며, 모집 인원 충원 시 조기 마감될 수 있다.

이 밖에 궁금한 사항은 동작구청 교통행정과로 문의하면 된다.

구는 지난 3월 3일 흑석고 개교에 맞춰 노선을 조정한 동작21번 마을버스에 대해 3월 16일부터 차량을 추가 투입했다고 전했다.

흑석고등학교 등교 시간대(오전 6시 40분부터 8시까지)에 동작21번 마을버스 차량을 기존 2대에서 3대로 확대, 배차 간격을 20분에서 12분으로 8분이나 줄여 주민 이용 편의를 높였다.

동작21번 노선의 일평균 이용객 수는 노선 조정 전 1340명에서 조정 후 1624명으로 꾸준히 증가 추세를 보이고 있다.

구는 마을버스 운전자 양성 과정 수료자를 우선 배치해 인력을 확보하는 대로, 해당 차량 3대를 등교 시간대뿐 아니라 종일 운행하는 방안도 검토 중이다.

박일하 동작구청장은 “마을버스 운전자 양성 교육은 지역 일자리 창출과 대중교통 서비스 개선을 동시에 이루는 사업”이라며 “앞으로도 안정적인 운수 인력 확보와 노선 운영 개선을 통해 주민과 학생들이 보다 안전하고 편리하게 이동할 수 있는 교통 환경을 만들어 가겠다”고 말했다.