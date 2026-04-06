5월 29일까지 접수, 선정된 제안 2027년 예산에 반영 일반·주민자치·아동청소년 3개 분야 맞춤형 분야로 참여 폭 넓혀

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 강서구(구청장 진교훈)는 내년도 예산에 반영할 ‘주민참여예산 제안사업’ 공모를 오는 5월 29일까지 진행한다.

‘주민참여예산제’는 지역에 필요한 사업을 주민이 직접 제안하고, 구가 이를 예산에 반영하는 제도다. 지역 맞춤형 사업을 발굴하고, 예산 편성의 공정성과 투명성을 높이기 위해 마련됐다.

올해 공모 규모는 총 20억으로, 지난해 18억 원보다 2억 원 증액됐다. 공모 분야는 ▲일반 제안(16억 원) ▲주민자치 제안(3억 5천만 원) ▲아동·청소년 제안(5천만 원) 등 세 분야로 나뉘어 추진된다.

‘일반 제안’은 지역 불편 해소, 안전사고 예방, 주민 복리 증진 등 구정 전반을 아우르는 사업이 대상이며, 강서구민이라면 누구나 참여할 수 있다.

‘주민자치 제안’은 동별 특성을 반영한 생활 밀착형 사업으로 각 동 주민자치회에서 발굴해 제안한다. 또한, ‘아동·청소년 제안’은 7세 이상 18세 미만의 미래 세대의 참신한 아이디어를 정책에 반영하고자 별도로 편성했다.

사업 제안은 ‘주민e참여’ 누리집을 통해 온라인으로 접수하거나, 강서구청(화곡로 302, 4층 자치행정과) 또는 가까운 동 주민센터를 방문해 제안서를 제출하면 된다.

접수된 사업은 오는 7월 분야별 분과위원회 심사를 통과한 뒤, 8월 주민투표를 통해 적정성이 평가된다. 이후 투표 결과를 바탕으로 주민들로 구성된 주민참여예산위원회의 최종 심의를 거쳐 사업이 선정된다.

지난해에는 155건의 제안이 접수돼, 주민 6736명의 투표와 위원회 심사를 거쳐 총 29건, 총 17억5720만 원의 사업이 확정됐다.

주요 사업으로는 ▲차량 사고위험을 줄이는 ‘안전한 허준공원 가는 길’ ▲구립도서관 내 낙상사고 방지를 위한 ‘논슬립 강서구 도서관’ ▲레이더를 활용한 도로 하부 정밀 조사 ‘지반침하 점검 및 예방’ 등이 있다.

구 관계자는 “성숙한 지방자치를 실현하기 위해서는 주민의 적극적인 참여가 무엇보다 중요하다”며, “올해는 지난해보다 2억 원 증액해 예산을 편성한 만큼, 강서구에 꼭 필요한 아이디어들이 공모를 통해 다양하게 발굴되길 바란다”고 말했다.