평균 91점 만족도…음식의 맛과 양·위생·친절도 전반 ‘고른 평가’ 식사 지원 넘어 정서적 안정, 안부 확인까지… 고령층 식생활 안전망 역할

[헤럴드경제=박종일 선임기자]마포구(구청장 박강수)가 ‘효도밥상’ 이용 어르신을 대상으로 실시한 만족도 조사에서 평균 91점의 만족도를 보였다고 밝혔다.

이번 조사는 마포복지재단이 지난 2월 6일부터 3월 6일까지 진행, 효도밥상 전체 이용자 중 872명이 응답했다.

음식의 맛과 양, 영양 구성(잡곡밥), 친절도, 위생 상태, 분위기 등 총 6개 항목을 조사한 결과 음식의 맛과 양은 90점, 영양 구성(잡곡밥)은 88점, 친절도와 위생 상태는 93점, 분위기는 90점으로 나타났다.

75세 이상 어르신을 대상으로 한 효도밥상 이용자 연령 분포를 보면, 81세 이상 초고령층이 전체 응답의 76.5%를 차지해 식사 준비가 어려운 고령층을 중심으로 이용이 이뤄지고 있는 것으로 나타났다.

또 효도밥상을 이용하지 못할 경우 점심 식사를 어떻게 했을지를 묻는 문항에서는 ‘라면이나 빵, 떡 등으로 간단히 때웠을 것’(47.1%), ‘딱히 먹을 게 없거나 귀찮아 걸렀을 것’(33.5%)으로 나타나, 결식 예방과 영양 관리 측면에서 실질적인 생활 지원 기능을 수행하고 있는 것으로 분석됐다.

이와 함께 “건강이 좋아졌다”, “함께 식사하며 외로움이 줄었다”는 응답도 이어져 단순한 식사 제공을 넘어 정서적 안정과 사회적 관계 형성에도 긍정적인 영향을 미치고 있는 것으로 나타났다.

이번 조사에서 상대적으로 만족도가 낮은 영양 구성(잡곡밥)의 경우 소화 불량과 딱딱하고 까끌거리는 식감이 주요 원인으로 꼽혀 고령자의 신체 특성을 반영한 식단 보완 필요성이 제기됐다.

이와 함께 소화가 어려운 튀긴 음식의 지양, 급식 공간의 협소함, 이용자 간 갈등 등 이용 환경에 대한 개선 요구도 확인됐다.

이에 마포구는 조사 결과를 바탕으로 고령자 맞춤형 식단 개선, 급식기관 이용 질서 확립 및 환경 개선, 건강·여가 프로그램 연계 확대 등을 단계적으로 추진할 계획이다.

‘주민참여 효도밥상’은 소득 수준과 관계없이 75세 이상 어르신을 대상으로 양질의 점심 식사는 물론 안부를 살피는 돌봄, 건강 관리, 법률·세무 상담까지 연계한 원스톱 어르신 복지 서비스로 자리매김하고 있다.

현재 마포구 내 효도밥상 급식기관은 총 59개소이며, 약 3000여 명의 어르신이 효도밥상을 이용하고 있다.

‘주민참여 효도밥상’은 ‘ASEM Global Ageing Center(AGAC) 2025 이슈포커스 스페셜호’에 노인인권 증진을 위한 한국의 모범 사례로 게재되기도 했다.

마포구 관계자는 “효도밥상이 어르신들께 따뜻한 한 끼와 함께 일상의 안정에도 보탬이 되고 있기를 바란다”고 말했다.