3일 구청장 주재... 유가·종량제봉투 등 생활 밀접 분야 점검 소상공인·취약계층 지원 등 민생경제 대응 강화

[헤럴드경제=박종일 선임기자]중랑구(구청장 류경기)는 3일 중동 지역 정세 불안에 따른 민생경제 영향을 점검하기 위해 구청장 주재 긴급 비상경제대책 회의를 개최했다.

이번 회의에서는 비상경제대책TF 운영 상황을 공유하고 ▲유가 동향 및 요소수 수급 ▲종량제봉투 수급 관리 ▲공공부문 에너지 절약 대책 등 주요 민생 분야 대응 상황을 점검했다.

먼저 유가 동향과 요소수 수급 상황을 살폈다. 구는 지역내 주유소를 대상으로 현장 점검과 모니터링을 병행하며 가격 변동 추이를 관리하고 있으며, 주요 판매 가격에 대해서도 지속적으로 점검을 이어갈 계획이다.

또, 석유제품과 요소수의 매점매석 행위에 대해서는 신고센터를 운영해 대응할 계획이다.

종량제봉투 수급 상황도 점검했다. 현재 지역내 종량제봉투는 안정적인 수준의 비축 물량을 확보하고 있으며, 구민이 필요 시 언제든지 구매할 수 있는 안정적인 공급 체계를 유지하고 있다. 구는 불안 심리에 따른 사재기를 방지하기 위해 공식 채널을 통한 안내를 이어가는 한편, 판매 현황을 수시로 확인하고 공급량과 공급 주기를 조정해 품절이 발생하지 않도록 관리할 계획이다.

공공부문 에너지 절약 대책도 함께 논의했다. 구는 공공기관 승용차 5부제를 시행 중이며, 오는 4월 8일부터 2부제(홀짝제)로 확대 시행할 예정이다.

또 청사 적정 온도 유지와 조명 관리 등으로 에너지 사용을 줄이고, 수경시설·도로·경관조명 등 공공시설 운영 방식도 조정해 나갈 계획이다.

이와 함께 중동 사태로 피해가 예상되는 소상공인 지원 방안도 논의했다. 구는 기존 지원사업을 기반으로 추가 지원 가능성을 검토하는 등 현장 상황에 맞는 지원 방안을 마련해 나갈 계획이다.

아울러 정부 지원과 연계한 취약계층 지원도 차질 없이 추진할 계획이다. 구는 정부의 ‘고유가 피해지원금’ 지급 일정에 맞춰 지원이 원활히 이루어질 수 있도록 하고, 위기가구를 발굴하여 복지서비스를 신속하게 연계해 나갈 방침이다.

류경기 중랑구청장은 “유가와 생활물가 등 민생과 직결된 분야를 중심으로 대응 상황을 점검했다”며 “비상경제 상황이 안정될 때까지 분야별 대응을 지속적으로 살피고, 구민이 체감할 수 있는 안정적인 생활 여건을 유지할 수 있도록 현장 중심 대응을 이어가겠다”고 말했다.