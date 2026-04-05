전국 주요 대학 11곳서 홍보트럭·창업성향 테스트·SNS 이벤트 진행 제주부터 인천까지 16개 지역 오프라인 설명회도 한 달간 순차 개최 예비 창업가 모집은 5월 15일 오후 4시까지…청년층 창업 저변 확대 나서

[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소벤처기업부는 국가창업시대를 열어가는 ‘모두의 창업 프로젝트’를 전국 청년과 대학생에게 알리고 창업에 대한 관심을 높이기 위해 4월 6일부터 전국 11개 주요 대학을 순회하는 ‘모두의 창업 캠퍼스 투어’ 이벤트를 개최한다고 밝혔다.

‘모두의 창업 프로젝트’는 아이디어만 있으면 누구나 창업에 도전할 수 있도록 국가가 지원하는 창업 인재 육성 플랫폼이다. 중기부는 지난 3월 26일부터 창업에 도전할 혁신 창업가를 모집하고 있다.

이번 전국 대학 캠퍼스 투어는 ‘모두의 창업 프로젝트’의 핵심 수요층인 청년들이 그간 쉽게 접근하기 어려웠던 창업의 진입장벽을 낮추고, 보다 쉽고 재미있게 창업을 경험할 수 있도록 기획됐다.

행사에서는 참가자가 간단한 문답을 통해 자신의 창업 성향을 확인할 수 있는 ‘창업 성향 테스트 체험’이 진행된다. 테스트 결과에 따라 전략가형, 도전가형, 리더형, 혁신형 등 개인의 창업 스타일을 확인할 수 있도록 해 참여자들의 흥미를 높일 계획이다. 창업 관련 다양한 굿즈도 제공한다.

또 ‘모두의 창업’ 콘셉트로 꾸며진 포토존에서 인증 사진을 촬영한 뒤 개인 SNS에 이벤트 참여 후기와 함께 올리면 다양한 경품을 제공하는 프로그램도 마련했다. 청년층의 창업 열기가 온·오프라인으로 자연스럽게 확산되도록 하겠다는 취지다.

전국 투어 이벤트는 4월 6일 강원대를 시작으로 4월 17일까지 전국 11개 대학에서 진행된다. 일정은 4월 6일 강원대, 7일 서울대, 8일 한양대, 9일 성균관대, 10일 충북대 순이다. 이어 13일 충남대·카이스트, 14일 전북대, 15일 전남대, 16일 부산대, 17일 경북대에서 열린다.

이와 별도로 ‘모두의 창업’의 상세 사업 내용을 알리기 위한 16개 지역별 오프라인 설명회도 4월 2일부터 약 한 달간 진행 중이다. 일부 지역 설명회는 중기부 공식 유튜브 채널을 통해 전국에 생중계된다.

지역별 설명회는 제주를 시작으로 부산, 경남, 전남, 광주, 전북, 울산, 대구, 경북, 충북, 경기, 세종·충남, 강원, 서울, 대전, 인천 등에서 순차적으로 열린다. 중기부는 “‘모두의 창업’ 플랫폼을 통해 혁신 아이디어를 가진 예비 창업가들의 신청이 이어지고 있다”고 설명했다. 모두의 창업 신청 마감은 5월 15일 오후 4시까지다.

조경원 중기부 창업정책관은 “이번 캠퍼스 투어 이벤트가 대학생들에게 창업은 어렵거나 특별한 것이 아니라 누구나 도전할 수 있는 선택지라는 점을 알리는 계기가 될 것”이라며 “누구나 실패를 두려워하지 않고 창업에 도전할 수 있는 환경을 조성해 나가겠다”고 말했다.