석유화학단지 공습에 5명 부상 부셰르 원전 공격…방호요원 1명 사망

[헤럴드경제=문이림 기자] 미국과 이스라엘이 이란의 석유화학단지와 원자력발전소를 공습했다고 이란 국영 IRNA 통신 등이 4일(현지시간) 보도했다.

이란 남서부 후제스탄주의 발리올라 하야티 부지사는 이날 낮 마흐샤흐르 석유화학단지와 반다르이맘 지역이 공습을 받아 현재까지 5명이 다쳤다고 밝혔다.

하야티 부지사는 “미국과 이스라엘 전투기가 파지르1·2 석유화학단지와 라잘, 아미르 카비르, 아부 알리 석유화학 공장을 공격했다”며 “반다르 이맘 석유화학 공장도 동시에 공습을 받아 일부 시설이 파괴됐다”고 말했다. 아미르 카비르 공장은 피해를 입지 않은 것으로 전해졌다.

같은 날 오전 8시30분께 이란 남부의 부셰르 원자력발전소도 공습을 받았다. 이 공격으로 방호 인력 1명이 사망했고 폭발과 파편으로 보조건물 한 곳이 손상됐다고 IRNA는 전했다.

초기 조사 결과 원전의 주요 시설은 피해가 없었으며 원전 가동에도 영향이 없는 것으로 파악됐다.

IRNA는 지난 2월 28일 미국과 이스라엘의 대이란 공격이 시작된 이후 부셰르 원전이 공격받은 것은 이번이 네 번째라고 전했다. 원전에는 상당량의 방사성 물질이 저장돼 있어 심각한 피해가 발생할 경우 돌이킬 수 없는 결과가 발생할 수 있다고 지적했다.

이란 남동부 호르모즈간주 당국도 반다르 하미르의 시멘트 공장이 미국과 이스라엘의 공격을 받았다고 밝혔다. 인명 피해나 생산 중단은 없었다고 설명했다.