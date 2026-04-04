NYT “머스크, 은행·로펌 등에 챗봇 구독 요구” 일부 금융사 수천만달러 투자·시스템 통합 검토

[헤럴드경제=문이림 기자] 스페이스X 기업공개(IPO) 참여 과정에 인공지능(AI) 챗봇 구독이라는 이례적인 조건이 붙었다.

3일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 일론 머스크 최고경영자(CEO)는 스페이스X IPO에 참여하는 은행과 로펌, 회계법인, 자문사 등에 ‘그록(Grok)’ 구독권 구매를 요구한 것으로 전해졌다.

‘그록(Grok)’ 머스크의 AI 기업 xAI가 개발한 챗봇이다. 지난 2월 스페이스X의 xAI 인수·합병(M&A) 이후 현재는 스페이스X가 운영하고 있다.

머스크 CEO는 은행들에 그록 구독권 구매를 강하게 요구했다. 일부 금융사에는 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)에 광고를 게재할 것도 요청한 것으로 알려졌다.

이에 몇몇 은행은 그록 구독에 수천만달러를 지출하겠다고 약속했고, 일부는 자사 시스템에 그록 기능을 통합하기로 한 것으로 전해졌다.

현재 스페이스X 상장에 참여하는 주요 은행으로는 뱅크오브아메리카, 시티그룹, 골드만삭스, JP모건, 모건스탠리 등이 거론된다. 대표 주관사는 아직 정해지지 않았다.

스페이스X는 지난 1일 미국 증권거래위원회(SEC)에 예비상장심사 신청서를 비공개로 제출했다. 목표 기업가치 최대 2조달러(약 3022조원)다.