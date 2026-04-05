상시 협업 플랫폼 ‘AI 오픈랩’ 출범 공단 관리 주요시설, 테스트베드로

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울시설공단(이하 공단)은 서울의 핵심 공공시설을 민간 AI기업의 테스트베드로 전격 개방한다고 5일 밝혔다. 공단은 이를 위한 상시 협업 플랫폼 ‘AI 오픈랩(AI OPEN LAB)’을 전격 출범한다고 밝혔다.

‘서울시설공단 AI 오픈랩’은 민간 기업이 실험실을 벗어나 매일 수백만 시민이 오가는 도시 현장에서 AI 기술을 직접 검증할 수 있는 개방형 플랫폼이다. 서울도시고속도로, 서울월드컵경기장, 고척스카이돔, 청계천, 서울어린이대공원, 서울지하도상가 등 24개 핵심 현장이 실증 무대가 될 수 있다.

공단은 AI기업의 참가 확대를 위해 참여 문턱도 과감히 낮췄다. AI 기술 실증이 가능한 국내 민간기업이라면 연중 언제든 신청할 수 있다. 기술 적용 가능성과 현장 적합성 등을 종합 평가하는 정기 심사를 통해 참여 기업을 선정한다. 선정된 기업은 최적의 현장과 매칭되고 실증에 돌입하게 된다.

선정 기업에는 비공개·비정형 데이터를 포함한 다양한 현장 데이터와 실무 피드백을 제공하고, 실증 완료 후에는 공단 명의 협업 확인서까지 발급한다. 성과가 입증될 경우 후속 사업 연계도 적극 추진할 방침이다.

1일부터 오픈랩 전용 웹페이지에서 참여 신청이 가능하며, 공단 누리집에서도 상세 내용을 확인할 수 있다.

한국영 공단 이사장은 “서울자동차전용도로, 서울월드컵경기장, 서울어린이대공원, 고척스카이돔, 지하도상가 등 24개 현장은 매일 수많은 시민이 이용하는 삶의 공간”이라며 “오픈랩을 통해 검증된 기술이 실제 서비스로 이어지고, 그 성과가 시민의 안전과 편의 향상으로 직결될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.