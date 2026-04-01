SK텔레콤이 T멤버십을 개편한다고 1일 밝혔다. ▷‘0 day’를 ‘0 week’로 확대(사진) ▷VIP 고객 전용 혜택 추가 ▷맞춤형 멤버십 프로그램 강화 등을 통해 고객 편의성을 강화한다는 복안이다.

우선 SK텔레콤은 만 13~34세에 해당하는 ‘0(영, Young)’ 고객 대상 혜택인 ‘0 데이(day)’를 ‘0 위크(week)’로 확대 개편한다. 이를 통해 이용자들은 ‘0 위크’ 기간인 매월 첫째 주 5일 동안 다양한 혜택을 자유롭게 이용할 수 있게 됐다. 기존에는 매월 10·20·30일 등 특정일마다 하나의 혜택만 이용할 수 있었다. 또 ‘0 위크’와 ‘T 데이(day)’ 통합 운영을 추진한다. 고객들은 메뉴 탭을 오가는 번거로움 없이 ‘T 데이’ 메뉴에서 ‘0 위크’ 혜택까지 한 번에 이용할 수 있게 됐다.

이달 6일부터 10일까지 진행되는 첫 ‘0 위크’에는 새 단장을 기념한 혜택이 마련된다. 이와 함께 SK텔레콤은 ‘T 데이’에 VIP 고객 대상 추가 할인 프로그램 ‘VIP 찬스’, 특정 시간대 할인 혜택을 제공하는 ‘해피아워’에 VIP 전용 혜택 ‘VIP only’를 신설한다. 이달 6일부터 10일까지 진행되는 ‘T day 위크’ 기간 동안 배달의민족 앱에서 처갓집양념치킨을 1만6000원 이상 주문할 경우, VIP 고객은 8000원의 할인 혜택을 받을 수 있다. 골드·실버 고객에게는 6000원 할인 혜택이 제공된다. 고재우 기자