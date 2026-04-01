월드 인듀어런스 챔피언십 개막전 최상위 등급 ‘하이퍼카’ 클래스에 ‘GMR-001 하이퍼카’ 2대 공개

제네시스 브랜드가 이번달 열리는 월드 인듀어런스 챔피언십(WEC) 개막전을 시작으로 2026 WEC에 공식 출전한다.

제네시스는 소속 레이싱팀인 ‘제네시스 마그마 레이싱’이 현지 시각으로 오는 17일부터 19일까지 이탈리아 에밀리아로마냐에서 열리는 2026 WEC 개막전 ‘이몰라 6시간’ 레이스 최상위 등급인 ‘하이퍼카’ 클래스에 첫 공식 참가한다고 1일 밝혔다.

제네시스 마그마 레이싱은 WEC 첫 대회인 이몰라 6시간 레이스를 시작으로 연내 치러지는 WEC 8개 일정을 차례로 소화할 계획이다.

2024년 12월 두바이에서 제네시스 마그마 레이싱을 최초 공개한 제네시스는 프랑스 르카스텔레 지역에 베이스캠프를 차리고, 499일에 걸쳐 자체 엔진 개발 및 레이스 운영진, 드라이버 라인업 구성을 완료했다.

이를 통해 외부 팀과 기술 및 인력을 교류하는 파트너십 형태가 아닌 차량 개발과 운영 전 과정을 아우르는 단일 제조사 팀으로 WEC에 나선다.

WEC 공식 데뷔를 앞둔 제네시스 마그마 레이싱은 챔피언십 우승 경험과 전문성을 두루 갖춘 정예 드라이버 라인업을 구축했다.

제네시스는 2026 WEC에서 브랜드 기술력과 미학적 정체성을 집약한 ‘GMR-001 하이퍼카’ 공식 리버리(Livery, 독창적이고 상징적인 레이싱카 랩핑 디자인) 차량 2대를 대회에서 활용할 계획이다.

모터스포츠 최상위 레벨 레이싱카로 제작된 GMR-001 하이퍼카는 WRC의 현대 모터스포츠 인라인 4기통 엔진을 기반으로 제작된 제네시스 마그마 레이싱 전용 엔진 ‘G8MR 3.2ℓ 터보 V8’을 탑재했다. 이 엔진은 지난해 2월 첫 개발된 이후 약 2만5000㎞에 달하는 테스트 주행과 내구력 테스트 등을 거치며 성능을 입증했다.

시릴 아비테불 제네시스 마그마 레이싱 총감독은 “WRC에서 활약한 현대 모터스포츠의 엔진을 기반으로 한층 강력한 고성능 엔진을 개발한 것은 우리가 설정한 목표를 달성하는 데 매우 중요한 역할을 할 것이다”고 말했다.

GMR-001 하이퍼카는 G8MR 3.2ℓ 터보 V8 엔진을 포함한 제네시스 자체 제작 파워트레인에 브랜드 디자인 철학인 ‘역동적 우아함’을 반영한 ‘투 라인 헤드라이트’ 및 ‘제네시스 윙 로고’를 적용했다.

아울러 태극기 문양과 마그마 한글 로고 및 시그니처 색상인 오렌지 컬러 등을 통해 GMR-001 하이퍼카의 정체성을 살린 리버리를 완성했다. 서재근 기자